Động đất mạnh làm rung chuyển Philippines, hàng chục người thiệt mạng

Một trận động đất có cường độ ban đầu là 6,7 độ, sau đó được Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) điều chỉnh lên 6,9 độ, đã xảy ra ở miền Trung Philippines vào khoảng 22 giờ ngày 30-9 (giờ địa phương).

Tâm chấn của trận động đất được xác định cách 11 km về phía Đông - Đông Nam Calape thuộc tỉnh Bohol, và cách 97 km về phía Bắc - Đông Bắc TP Cebu. Do có độ sâu rất nông, trận động đất đã gây ra sự rung lắc dữ dội tại nhiều khu vực.

USGS ước tính có khoảng 124.000 người cảm nhận được rung lắc ở mức độ dữ dội, 536.000 người ở mức độ rất mạnh, 1.816.000 người ở mức mạnh và hơn 10 triệu người cảm nhận được sự rung lắc ở mức độ vừa phải.

Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nằm tại các đảo miền Trung như Leyte, Cebu, và Biliran.