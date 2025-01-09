Động đất mạnh 6 độ tại Afghanistan khiến 622 người thiệt mạng

Hiện công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương nhằm tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Giới chức Afghanistan cũng điều trực thăng đưa những người bị thương đến nơi an toàn.

Động đất mạnh tại Afghanistan. Ảnh: lokmattimes

Bộ Nội vụ Afghanistan do Taliban điều hành cho biết, trận động đất mạnh 6 độ đã làm ít nhất 622 người thiệt mạng và 1.500 người bị thương. Tại thủ đô Kabul, các cơ quan y tế cho biết lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tiếp cận những ngôi làng hẻo lánh nằm rải rác trong một khu vực có lịch sử lâu dài về động đất và lũ lụt.

Người phát ngôn Bộ Y tế Sharafat Zaman cho rằng con số thương vong có thể còn tăng cao hơn. Hình ảnh do Reuters đăng tải cho thấy trực thăng đang đưa những người bị ảnh hưởng ra ngoài, trong khi người dân hỗ trợ binh lính và nhân viên y tế đưa những người bị thương lên xe cứu thương.

Bộ Y tế Afghanistan cho biết, ba ngôi làng đã bị san phẳng ở tỉnh Kunar và nhiều ngôi làng khác cũng bị thiệt hại đáng kể.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót ở khu vực giáp ranh với vùng Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, nơi những ngôi nhà bằng đất và đá đã bị san phẳng do trận động đất xảy ra lúc nửa đêm ở độ sâu 10 km.

Afghanistan nằm ở khu vực địa chất dễ xảy ra động đất nghiêm trọng đặc biệt là ở dãy núi Hindu Kush, nơi giao nhau của các mảng kiến ​​tạo Ấn Độ và Á-Âu. Thảm họa sẽ càng làm gia tăng những khó khăn thách thức mà quốc gia Nam Á đang phải đối mặt.