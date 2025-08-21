Động đất mạnh 5,4 độ ở Myanmar, nhiều khu vực tại Thái Lan rung chấn

Nhiều người dân sinh sống, làm việc tại thủ đô Bangkok cho biết đã cảm nhận được các đợt rung lắc mạnh. Trong đó, cán bộ, công chức làm việc ở trụ sở Bộ Lao động Thái Lan tại quận Din Daeng đã buộc phải sơ tán khi xảy ra rung chấn.

Cư dân sơ tán khỏi chung cư ở Thái Lan khi có động đất hồi tháng 3/2025. Ảnh minh họa: VOV.

Cũng tại thủ đô Bangkok, một số nhân viên văn phòng làm việc tại các tòa nhà cao tầng trên đường Banthat Thong, quận Ratchathewi cho biết, có thể cảm nhận rung lắc trong khoảng 10 giây. Bên cạnh đó, người dân sinh sống tại các căn hộ chung cư ở quận Phaya Thai cho biết, cảm nhận rõ rệt sự rung lắc và có tình trạng đèn trần bị chao đảo.

Trong khi đó, một số người dân sinh sống ở các căn hộ chung cư tại tỉnh Nonthaburi (phía Bắc thủ đô Bangkok) cho biết, cảm thấy chóng mặt và nhiều đồ dùng trong nhà bị rung lắc trong thời gian ngắn. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người hay tài sản từ đợt rung chấn.

Trước đó, ngày 28/3, một trận động đất mạnh 7,7 độ tại Myanmar đã gây rung chấn dữ dội ở Thái Lan. Tại thủ đô Bangkok, một tòa nhà hơn 30 tầng đang xây dựng dở bị đổ sập hoàn toàn, trong khi nhiều công trình khác cũng xuất hiện vết nứt.