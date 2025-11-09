Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc

Sáng 11/9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo 2 trận động đất xảy ra ở xã Măng Bút tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, vào lúc 1h36 cùng ngày, tại xã Măng Bút đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 4.5 độ richter, vị trí có tọa độ (14.900 độ vĩ Bắc, 108.256 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Tiếp đến, lúc 2h30 cùng ngày, cũng tại xã Măng Bút xảy ra một trận động đất khác có độ lớn 2.8 độ, vị trí có tọa độ (14.913 độ vĩ Bắc, 108.256 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.