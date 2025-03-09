Động đất chồng động đất, Afghanistan chạy đua cứu người

Một trận động đất mới mạnh 5,2 độ richter xảy ra ở miền đông Afghanistan hôm 2-9, làm rung chuyển khu vực vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh cuối tuần trước khiến 1.400 người thiệt mạng.

Tâm chấn trận động đất mới nằm gần nơi từng xảy ra trận động đất 6 độ richter vào tối 31-8, tàn phá các vùng hẻo lánh tại những tỉnh miền núi giáp biên giới Pakistan.

“Trận động đất mới được cảm nhận ở những khu vực từng bị ảnh hưởng ở tỉnh Kunar trong trận động đất đầu tiên” - người phát ngôn Cơ quan quản lý thiên tai tại Kunar, ông Ehsanullah Ehsan, nói với hãng tin AFP.