Động đất 6,3 độ rung chuyển Afghanistan: Ít nhất 4 người thiệt mạng

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 6,3 độ xảy ra gần thành phố Mazar-i-Sharif - thủ phủ tỉnh Balkh và là một trong những thành phố đông dân nhất ở miền Bắc Afghanistan – và thị trấn Khulm vào rạng sáng 3/11 (theo giờ địa phương). Các báo cáo sơ bộ cho thấy trận động đất xảy ở độ sâu 28km.

Ảnh: CNN

Ông Haji Zaid, người phát ngôn của Thống đốc tỉnh Balkh, xác nhận đã có ít nhất 4 người thiệt mạng. Ông cho biết: “Chúng tôi đã bị thiệt hại về tài chính và nhân mạng, nhiều người bị thương, các báo cáo cho đến nay xác nhận ít nhất 4 người thiệt mạng”.

Mô hình của USGS ước tính trận động đất này có thể khiến hàng trăm người thiệt mạng. Hệ thống PAGER của USGS, chuyên dự đoán thiệt hại về kinh tế và con người sau động đất, đã đưa ra cảnh báo màu cam.

“Có khả năng xảy ra thương vong đáng kể và thảm họa có thể lan rộng. Các trận động đất trước đây với mức cảnh báo tương tự đã đòi hỏi phải có phản ứng ở cấp độ khu vực hoặc quốc gia”, USGS cho biết.

Theo USGS, trận động đất cũng được cảm nhận ở các khu vực thuộc Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan – 3 quốc gia có chung đường biên giới với miền Bắc Afghanistan.

Rahima, một cư dân ở Mazar-i-Sharif, cho biết gia đình cô “thức dậy trong sự kinh hoàng” sau khi động đất xảy ra, các con cô đã chạy “xuống cầu thang trong tiếng la hét”.

"Tôi chưa bao giờ trải qua một trận động đất mạnh như vậy trong đời”ahima nói, cho biết thêm trận động đất đã làm vỡ một số cửa sổ và làm hỏng lớp vữa trên tường nhà. Thật may vì nhà tôi trong thành phố được làm bằng bê tông. Tôi không biết liệu những ngôi nhà làm bằng đất sét ở ngoại ô thành phố có trụ được qua trận động đất này không”.

Theo USGS, sau trận động đất ban đầu, khu vực này còn hứng chịu ít nhất 5 dư chấn, mạnh nhất là 5,2 độ.

Trận động đất ngày 3/11 xảy ra sau hàng loạt thảm họa động đất gần đây tại Afghanistan. Hồi tháng 8 năm nay, một trận động đất 6,0 độ đã gây thiệt hại trên diện rộng dọc theo các tỉnh miền núi phía Đông Afghanistan, khiến ít nhất 2.200 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.

Tháng 10/2023, một trận động đất mạnh 6,3 độ xảy ra ở miền Tây Afghanistan, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.