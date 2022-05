Dòng chảy bất tận của nghệ thuật trong các thành phố

The Grand Canal in Venice - Claude Monet

Năm 1913 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nghệ thuật của New York nhờ sự khánh thành của The Armory Show - nơi người yêu nghệ thuật được tiếp cận với 1.300 bức tranh và điêu khắc từ khắp nơi trên thế giới như Anh, Ireland, Đức, Pháp, Thụy Sĩ. Các tác phẩm thách thức thẩm mỹ truyền thống và đưa đến cái nhìn mới về chủ đề, màu sắc và cách thể hiện. Sự kiện này đã đưa nước Mỹ vào thời kì đỉnh cao của nghệ thuật trong khi New York đóng vai trò là sân khấu đầu tiên của nghệ thuật cấp tiến.

The Armory Show, 1913

Mặt khác, New York cũng là mảnh đất được mọi tầng lớp xã hội tìm đến cùng “giấc mơ Mỹ”. Điều này tạo nên một thứ năng lượng kì lạ, tỏa ra khắp mọi ngõ ngách và hình thành một bầu không khí sôi động, tràn đầy cảm hứng để các nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật. Ngay cả khi cuộc Đại suy thoái diễn ra, nghệ thuật vẫn được chú trọng phát triển với niềm tin rằng chúng là nền tảng của cuộc sống và nền dân chủ, đồng thời nuôi dưỡng sự kiên cường và niềm tự hào dân tộc.

City Activities with Dance Hall - Thomas Hart Benton

Nhịp sống tại New York, sự phát triển của kinh tế và những ảnh hưởng xã hội, chính trị cũng là đề tài và cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ. Tiêu biểu như Edward Hopper, người được mệnh danh “họa sĩ của sự cô đơn”. Ông gắn bó sâu sắc với thành phố thông qua khung cảnh đô thị, những ô cửa sổ của các tòa nhà, quán bar, cafe, nhà hàng, trạm xăng… Tất cả đều được ông tái hiện lại trong rất nhiều các tác phẩm nổi tiếng của mình.

Nighthawks - Edward Hopper

Room in New York - Edward Hopper

New York Corner - Edward Hopper

Ngày nay, New York vẫn là trung tâm nghệ thuật tại Mỹ. Guồng quay cuộc sống tại đây chưa bao giờ cạn kiệt chất liệu để thế hệ nghệ sĩ tự do khai thác, thể hiện cá tính, phong cách của bản thân, thay vì đóng khung trong một hình tượng cụ thể. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy những lát cắt thi vị của nơi này trong các tác phẩm hội họa ở The Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art (MoMA), Whitney Museum of American Art...

Bảo tàng Metropolitan Museum of Art tại New York (Mỹ)