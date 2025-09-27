Đồng Bitcoin lao dốc, thị trường tiền số trong vòng xoáy khốc liệt

Đợt giảm giá mạnh

Trong vòng hơn một tháng, thị trường tiền kỹ thuật số thế giới chứng kiến một đợt giảm rất mạnh. Sau khi xác lập đỉnh cao lịch sử gần 124.000 USD/BTC hồi giữa tháng 8, đồng Bitcoin lao dốc, xuống 109.000 USD/BTC tính tới phiên 26/9.

Không chỉ Bitcoin, hầu hết các đồng tiền số khác cũng giảm mạnh. Ethereum rơi khỏi ngưỡng 4.000 USD, về 3.889 USD. Đồng BNB của Binance cũng trượt khỏi ngưỡng 1.000 USD, về mức 939 USD/BNB.

Thị trường tiền số giảm mạnh, mất khoảng 300 tỷ USD vốn hóa, xuống còn 3.730 tỷ USD.

Thị trường tiền số giảm sau khi Mỹ công bố kinh tế tăng trưởng kỷ lục sau gần 2 năm, qua đó đẩy đồng USD đi lên. Giới đầu tư giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy mạnh giảm lãi suất trong phần còn lại của năm 2025.

Số liệu công bố ngày 26/9 cho thấy GDP quý II/2025 tăng 3,8% so với cùng kỳ, vượt xa dự báo 3,3% của các nhà phân tích. Đây là mức tăng cao nhất kể từ quý III/2023, nhờ chi tiêu tiêu dùng tăng 2,5% và đầu tư doanh nghiệp vào trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, nhập khẩu giảm mạnh 29,3% đã góp phần thu hẹp thâm hụt thương mại, đẩy GDP lên cao bất ngờ.