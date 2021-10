Đòn thù của vị tổng giám đốc dành cho người tố cáo

Hôm nay (21/10), TAND TP Hà Nội đưa cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu là Phạm Hoàng Long (SN 1976, ở Cầu Giấy) ra xét xử tội Cố ý gây thương tích.



Cùng hầu tòa với ông Long còn có: Nguyễn Hiền Bàng (SN 1987, ở Hoài Đức), Nguyễn Quốc Ngọc (SN 1990, ở Bắc Ninh), Lê Đăng Luân (SN 1990, ở Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1995, ở Thường Tín), Nguyễn Khắc Chính (SN 1993, ở Thạch Thất), Hà Thanh Tùng (SN 1997, ở Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1992, ở Đống Đa, Hà Nội).



Các bị cáo này đều bị truy tố tội cố ý gây thương tích.



Theo cáo trạng, tháng 1/2017, bị cáo Long được bổ nhiệm chức Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty TNHH MTV Thăng Long.



Khi ông Long được bổ nhiệm làm giám đốc có chị Cao Mai H. (SN 1976, ở Long Biên) là Phó Giám đốc.



Thời gian làm việc dưới quyền ông Long, chị H. không đồng ý một số việc làm của bị cáo nên có đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét giải quyết.

Phiên tòa xét xử vụ án

Biết chị H. làm đơn kiện mình, ông Long bực tức, tìm cách đánh dằn mặt cấp dưới.



Tháng 5/2019, ông Long liên hệ với bị cáo Bàng nhờ tạt nước nóng vào người để gây thương tích cho chị H.



Bàng đồng ý giúp nên bị cáo Long cung cấp hình ảnh, biển số xe ô tô, quy luật sinh hoạt của chị H., đồng thời đưa cho “đàn em” tiền công 50 triệu đồng để thực hiện.



Sau khi nhận lời ông Long, khoảng tháng 5/2019, Bàng nhờ đám đàn em theo dõi chị H. trước khi ra tay.



Ngày 3/6/2019, Ngọc đi mua 2 mũ bảo hiểm màu xanh, áo khoác nhãn hiệu Grab, chai dầu ăn mang về đun nóng dầu ăn rồi đổ lẫn với nước nóng cho vào bình giữ nhiệt.



Đến 16h cùng ngày, Ngọc điều khiển xe máy chở Sơn phía sau cầm bình đựng mỡ, nước nóng đến trước nhà số 101- 103 phố Tây Sơn đổ vào vùng mặt, cổ chị H. làm chị bị bỏng nặng, tổn hại 25% sức khỏe.



Tạt a xít, gây tai nạn giao thông để dằn mặt



Trong một diễn biến khác, vào tháng 8/2019, bị cáo Long được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu.



Do không đồng ý với việc làm của ông Long tại công ty nên ông Trần Văn D. (SN 1964, nhân viên tại Văn phòng của công ty) thường xuyên viết đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.



Việc này khiến bị cáo Long bực tức, muốn đánh cảnh cáo ông D. để ông này sợ mà không viết đơn tố cáo.



Hẹn gặp Bàng ở quán cà phê, ông Long nói: “Hiện trong cơ quan anh có một ông hay viết đơn kiện làm ảnh hưởng đến công việc của anh, em cảnh cáo giúp anh người đàn ông này”.



Bàng khai, sau đó được cung cấp thông tin, quy luật sinh hoạt của ông D. để phục vụ cho kế hoạch dằn mặt.



Theo chỉ đạo của bị cáo Long, Bàng nhờ Lê Đăng Luân gây thương tích ông D. bằng a xít. Ngày 27/12/2020, Luân đi mua bộ áo mũ Grab, găng tay, khẩu trang và ca nhựa 2 lít dùng để đựng a xít.



Khoảng 16h ngày 28/12/2020, Luân cùng Nguyễn Khắc Chính, Nguyễn Văn Nghĩa, Hà Thanh Tùng hẹn gặp tại nhà trọ của Luân ở Thanh Trì để bàn bạc, phân công Chính giả làm lái xe ôm Grab chở Tùng ngồi sau tạt dung dịch a xít vào người ông D.



Khoảng 11h15 ngày 29/12/2020, Nghĩa điều khiển xe máy đến đứng phía ngoài cổng Công ty TNHH MTV Nam Triệu để theo dõi. Thấy ông D. đi ra khỏi cơ quan, Nghĩa báo cho Chính và Tùng biết.



Khi ông D. đi tới khu vực đầu phố Ngụy Như Kon Tum, Chính điều khiển xe máy áp sát, vượt bên trái xe máy ông D. để Tùng ngồi sau cầm ca a xít hắt trúng vùng đầu, cổ, vai người nạn nhân.



Do ông D. không bị thương tích nên Bàng gọi điện thông báo và nhờ Luân làm lại.



Theo chỉ đạo của Luân, khoảng 10h30 ngày 31/12/2020, thấy ông D. đi bộ đến trước cửa số nhà 401 phố Vũ Hữu, Chính điều khiển xe máy chở Tùng ngồi sau đi ngược chiều với ông D.



Trong khi đó, Tùng cầm ca a xít hắt vào đầu, người ông D., làm nạn nhân bị tổn hại 5% sức khỏe.



Ngoài 2 lần tạt a xít vào người ông D., CQĐT còn làm rõ việc ông Long chỉ đạo Bàng nhờ đàn em cảnh cáo ông D. bằng cách va chạm giao thông gây thương tích ở khu vực ngã ba đường Nguyễn Trãi- Lương Thế Vinh.



Sau khi va chạm giao thông, do thương tích nhẹ nên ông D. không đến Cơ quan công an trình báo, không đề nghị giám định thương tích.



Qúa trình điều tra, ông D. có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu TGĐ Công ty TNHH MTV Nam Triệu.



Chiều nay, sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Long mức án 3 năm tù. Các bị cáo Bàng, Sơn, Ngọc nhận án từ 24- 30 tháng tù.



Các bị cáo Luân, Chính, Tùng và Nghĩa được người bị hại trong vụ án là ông D. xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Xét thấy đề nghị này của người bị hại là phù hợp với quy định của pháp luật và không bị ai ép buộc nên HĐXX đã chấp thuận.