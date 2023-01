Đón Tết sớm ở nơi tưởng chừng không có Tết

Đã thành thông lệ, vào chiều 25 Tết, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên cho các phạm nhân. Hiện có 98 phạm nhân đang thi hành án tại đây, trong đó người án cao nhất là 5 năm tù, thấp nhất là 6 tháng tù giam.

Mâm cơm tất niên thịnh soạn với thịt gà luộc, cá rán, thịt lợn nấu bung, canh xương, rau... Đây là sản phẩm lao động cải tạo của các phạm nhân trong quá trình thi hành án. Một phần kinh phí tổ chức bữa cơm đặc biệt này trích từ quỹ nghĩa tình do Ban giám thị, cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đóng góp bằng tiền lương của mình.

Không thể thiếu trong mâm cơm tất niên là bánh chưng được chính phạm nhân tự tay gói. Theo Trung tá Lê Xuân Hạnh - Đội trưởng Đội quản lý phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, bữa cơm tất niên là món quà đặc biệt dành cho các phạm nhân nhân dịp Tết đến.

Sau lời chúc Tết của đại diện Ban giám thị trại giam, phạm nhân xếp hàng chỉnh tề bước vào phòng ăn, nơi mâm cỗ thịnh soạn đã sẵn sàng. "Bữa cơm tất niên không chỉ gợi nhớ không khí gia đình ấm áp mà còn khơi gợi ước mơ được đoàn viên với gia đình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Thông qua bữa cơm đặc biệt này, động viên, khích lệ các anh chị phạm nhân nỗ lực trong rèn luyện, lao động, cải tạo, chấp hành nội quy phòng giam để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sớm trở về với gia đình và xã hội", Trung tá Lê Xuân Hạnh chia sẻ thêm.