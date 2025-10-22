Dọn nhà giúp mẹ, cô gái vứt nhầm hộp vàng trị giá gần 2 tỷ đồng vào thùng rác

Theo thông tin từ trang Đường dây nóng cảnh sát - dân chúng Thượng Hải, sự việc xảy ra vào ngày 21/10.Nữ sinh viên họ Gu (Thượng Hải, Trung Quốc) về giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Khi thấy một chiếc hộp cũ đặt ở góc phòng, tưởng chỉ là vật bỏ đi nên Gu đã tiện tay cho vào túi rác.

Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi buổi tối, người mẹ phát hiện chiếc hộp quý biến mất. Bà hốt hoảng nói rằng bên trong có ngăn bí mật cất giữ toàn bộ vàng trang sức, ngọc thạch và thỏi vàng với tổng giá trị lên tới 500.000 NDT (khoảng 1,84 tỷ đồng).

Cả hai mẹ con tức tốc chạy xuống khu vực thu gom rác của khu dân cư, nhưng tất cả thùng rác đã bị xe rác đưa đi. Không còn cách nào khác, hai người liền tới đồn công an trình báo.