Dọn lụt chưa xong, người dân TP Huế lại chống chọi với đợt lũ mới

Lũ khẩn cấp, sông Hương và sông Bồ vượt mức báo động 3

Sáng 3-11, Đài Khí tượng thủy văn TP Huế phát tin lũ khẩn cấp trên các sông. Hiện lũ trên sông Hương, sông Bồ đang lên nhanh trở lại và đã vượt mức báo động 3 (BĐ3).

Theo bản tin phát lúc 7 giờ sáng 3-11, mực nước lúc 6 giờ cùng ngày tại các trạm trọng điểm đã ở mức rất cao. Cụ thể: Sông Hương tại trạm Kim Long là 3,54 m, trên BĐ3 là 0,04 m, sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,50 m, bằng BĐ3.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh. Sông Hương, sông Bồ sẽ lên trên mức BĐ3.

Theo dự báo, đỉnh lũ lần này được nhận định có khả năng thấp hơn đỉnh lũ lớn lịch sử vừa qua (cuối tháng 10-2025) từ 0,1 m đến 0,7 m. Các sông Tả Trạch, Truồi, Ô Lâu cũng lên ở mức cao, xấp xỉ đỉnh lũ vừa qua hoặc dưới BĐ3.