Dọn lụt chưa xong, người dân TP Huế lại chống chọi với đợt lũ mới

03/11/2025 11:14

Dọn vệ sinh sau trận lũ lớn cuối tháng 10 chưa xong, người dân Huế lại chống chọi với đợt lũ mới.

Sáng 3-11, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ trên các sông tại TP Huế dâng lên rất nhanh, gây ngập úng tại nhiều khu vực trũng thấp.

Đợt lũ mới xuất hiện trong bối cảnh người dân vẫn đang vật lộn khắc phục hậu quả trận lũ lụt rất lớn cuối tháng 10-2025. Tình trạng lũ chồng lũ khiến người dân càng khốn khó.

don-lut-chua-xong-nhieu-noi-o-hue-lai-ngap-sau (6).jpg
Mưa lớn khiến mực nước trên các sông tại TP Huế dâng cao, nhiều khu vực nước sông dâng cao chảy xiết vào khu dân cư.
don-lut-chua-xong-nhieu-noi-o-hue-lai-ngap-sau (7).jpg
Một số đường ở khu vực trung tâm TP Huế đang bị ngập sâu trong nước.
don-lut-chua-xong-nhieu-noi-o-hue-lai-ngap-sau-trong-dot-lu-moi.jpg
Nhiều đường bị ngập khiến giao thông không thể đi lại.
don-lut-chua-xong-nhieu-noi-o-hue-lai-ngap-sau (11).jpg
Nước lũ dâng cao khiến rác thải từ đợt lũ trước chưa kịp dọn dẹp nổi lềnh bềnh.
on-lut-chua-xong-nhieu-noi-o-hue-lai-ngap-sau.jpg
Những ngày qua, người dân địa phương khẩn trương vệ sinh, khắc phục hậu quả do trận lũ cuối tháng 10-2025 chưa xong, thì đến nay lại đang đối mặt với một trận lũ khác.
sap-mo-cau-o-hue-chot-chan-khan-cap-tinh-lo-14b (5).jpg
Ở các khu vực miền núi từ tối qua đến nay xuất hiện lượng mưa rất lớn, chảy xiết khiến nhiều công trình giao thông hư hỏng.

Lũ khẩn cấp, sông Hương và sông Bồ vượt mức báo động 3

Sáng 3-11, Đài Khí tượng thủy văn TP Huế phát tin lũ khẩn cấp trên các sông. Hiện lũ trên sông Hương, sông Bồ đang lên nhanh trở lại và đã vượt mức báo động 3 (BĐ3).

Theo bản tin phát lúc 7 giờ sáng 3-11, mực nước lúc 6 giờ cùng ngày tại các trạm trọng điểm đã ở mức rất cao. Cụ thể: Sông Hương tại trạm Kim Long là 3,54 m, trên BĐ3 là 0,04 m, sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,50 m, bằng BĐ3.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh. Sông Hương, sông Bồ sẽ lên trên mức BĐ3.

Theo dự báo, đỉnh lũ lần này được nhận định có khả năng thấp hơn đỉnh lũ lớn lịch sử vừa qua (cuối tháng 10-2025) từ 0,1 m đến 0,7 m. Các sông Tả Trạch, Truồi, Ô Lâu cũng lên ở mức cao, xấp xỉ đỉnh lũ vừa qua hoặc dưới BĐ3.

Theo plo.vn
https://plo.vn/don-lut-chua-xong-nguoi-dan-tp-hue-lai-chong-choi-voi-dot-lu-moi-post879119.html
