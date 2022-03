Đón lễ 8/3 tại không gian nhà hàng đẹp ở TP.HCM

Trên mạng xã hội, tài khoản Phuong Thao Ha đánh giá 4/5 sao sau khi trải nghiệm dịch vụ nhà hàng. Chị cho biết combo 2 người giá 599.000 đồng gồm salad, bò Wellington, 2 phần súp, tráng miệng kèm 2 ly rượu khá hợp lý. Tuy nhiên, bạn nên gọi món riêng nếu muốn ăn no. Bò Wellington có lớp vỏ bánh ngon, song phần thịt bên trong không đặc sắc. Các món còn lại hương vị tương đối ổn. Không gian rộng rãi, gửi xe miễn phí.

The OX Not Only OX

Đông Du, quận 1

Restaurant . 15-23h . 59.000-849.000 đồng/món

Nhà hàng nằm cuối con hẻm nhỏ, yên tĩnh trên đường Đông Du. Nơi đây được thiết kế theo kiểu sang trọng, cổ điển từ cánh cổng gỗ lộng lẫy, đài phun nước rực rỡ về đêm đến ánh đèn chùm ấm áp.

Với không gian bếp mở, thực khách có cơ hội quan sát quá trình nấu nướng của đầu bếp. Trong ánh sáng vàng nhè nhẹ, bữa ăn tối trở nên riêng tư nhưng cũng không kém phần sôi động.

Để mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, 5-8/3 bạn có thể đến trải nghiệm chương trình ẩm thực đặc biệt kết hợp hòa tấu piano, guitar và saxophone.

Set thực đơn 6 món với tên gọi "Unconditional Love" kèm ly sparkling wine có giá 1.990.000 đồng/người. Khách hàng nữ giới sẽ được tặng ly cocktail hoặc mocktail "Cherry Cherry Lady".

Nói về trải nghiệm cá nhân, tài khoản Soda Hendrix cho biết: "Trần cao tạo không gian thoáng và thoải mái, màu sắc hài hòa. Quầy bar trang trí đẹp. Nhà hàng mang phong cách fusion food, món Việt kèm vài món Tây, hương vị tạm ổn".

Tài khoản Sam Sam nhận xét: "Một vài món tôi từng thưởng thức được trình bày khá chuyên nghiệp. Đồ ăn chưa thực sự xuất sắc, có lẽ tôi thường xuyên ăn món Tây nên khẩu vị khó tính hơn".