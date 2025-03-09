Đòn 'hồi mã thương' của Huawei: Công nghệ Trung Quốc thách thức siêu cường Mỹ

Tại một sự kiện ở Quý Dương (tỉnh Quý Châu) mới đây, ông Tao Jingwen - Chủ tịch bộ phận quản lý chất lượng, quy trình kinh doanh và công nghệ thông tin của Huawei - cho biết công ty đã “xây dựng được một hệ sinh thái hoàn toàn độc lập với Mỹ”.

Ông nhấn mạnh sức bật của Huawei trong hành trình tiến tới tự chủ công nghệ và coi đây là minh chứng cho sự kiên cường của tập đoàn kể từ khi bị Mỹ cho vào danh sách cấm vận tháng 5/2019.

Theo ông Tao, nỗ lực tự chủ công nghệ của toàn ngành sẽ giúp Trung Quốc có thể “vượt Mỹ về ứng dụng trí tuệ nhân tạo” nhờ lợi thế về quy mô nền kinh tế và sự đa dạng của các kịch bản ứng dụng.