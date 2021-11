Đón du khách quốc tế: Doanh nghiệp kiệt quệ, nhân viên bỏ việc, mở cửa thế nào?

“Vấn đề quan trọng nhất là các doanh nghiệp phải thích ứng với tình hình mới nhưng để làm được điều này thì không phải một sớm một chiều. Bên cạnh đó, nhu cầu du lịch dù là có thật nhưng với tình hình dịch trên thế giới đang diễn biến phức tạp nên tâm lý du khách vẫn rất e ngại. Người ta đặt sức khỏe, an toàn lên trên hết nên để thu hút được khách, mức độ an toàn của điểm đến là yếu tố quyết định”, ông Tài đánh giá.

Trong khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa sẵn sàng, các doanh nghiệp du lịch lớn tại Đà Nẵng như SaigonTourist, VietTravel... dù duy trì hoạt động nhưng thực tế không có khách.

Theo bà Hiền - quản lý tại một công ty du lịch lớn ở Đà Nẵng, hiện công ty chỉ mở cửa duy trì chứ thực tế chưa đón khách.

“Tầm giữa năm 2022, chúng tôi mới chính thức mở cửa trở lại vì hiện nay Đà Nẵng cũng chỉ trong giai đoạn thí điểm đón khách quốc tế theo tour khép kín. Từ đây đến thời điểm đó chúng tôi tập trung cho công tác chuẩn bị, nhất là tìm kiếm, kêu gọi nguồn nhân lực vì hầu như họ đã chuyển nghề khác để kiếm sống”, bà Hiền chia sẻ thêm.

"Chạy đà" mở cửa đón khách

Từ tháng 10, tỉnh Quảng Nam đã ban hành dự thảo kế hoạch mở cửa đón khách du lịch nội địa và quốc tế đến Quảng Nam trong tình hình mới, lộ trình đón khách sẽ theo 4 giai đoạn.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu chi tiết, cụ thể các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đón khách, trong đó bao gồm các điều kiện theo quy định chung, các điều kiện riêng, áp dụng với từng đối tượng khách du lịch nội địa, khách du lịch đến từ các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt là khách du lịch quốc tế.

Đối với khách quốc tế, Quảng Nam "chọn mặt gửi vàng" 3 đơn vị cung ứng dịch vụ được thí điểm đón khách gồm: Hoiana, TUI Blue Nam Hội An, Vinpearl Nam Hội An (chia thành 3 khu golf, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi). Trong tháng 11, hai Di sản văn hóa thế giới là đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn cũng sẽ được thí điểm đón khách tham quan, mua sắm theo lịch trình được xây dựng.