Đòn đánh vào Triệu Lệ Dĩnh

Sau đó, bộ phim điện ảnh Tương viên lộng (Tên khác: Vụ án giết chồng ở ngõ bán tương) ra mắt. Phim do Chương Tử Di đóng chính, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đóng phụ. So với sự nhiệt tình quảng bá phim của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra khá thờ ơ với bộ phim này. Cô hai lần từ chối đi quảng bá với đoàn phim tại Liên hoan phim Cannes và Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải. Do đó, Triệu Lệ Dĩnh bị chê EQ thấp, thiếu trách nhiệm với phim.

Khi phim ra rạp, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục bị chê có diễn xuất mờ nhạt và lời thoại kém. Không chỉ bị đánh giá là người diễn yếu nhất trong dàn sao của phim Tương viên lộng, Triệu Lệ Dĩnh còn thua chính đối thủ truyền kiếp của mình là Dương Mịch.

Nhân vật Vương Hứa Mai của Dương Mịch trong phần một có nhiều điểm sáng hơn, được xây dựng trọn vẹn hơn. Bản thân Dương Mịch cũng đầu tư vào diễn xuất tạo bất ngờ cho khán giả. Trong khi đó, nhân vật nhà văn tiến bộ Tây Lâm của Triệu Lệ Dĩnh chỉ được giới thiệu sơ qua trong những cảnh vụn vặt và trọng tâm được đặt ở phần hai của phim. Chính vì vậy, Triệu Lệ Dĩnh yếu thế hơn so với Dương Mịch.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, Triệu Lệ Dĩnh luôn được đánh giá có diễn xuất chắc tay hơn so với Dương Mịch, vì vậy đòn thua bất ngờ này gây chấn động không nhỏ với công chúng.

Theo QQ, sau khi phim Tương viên lộng công chiếu, có nhiều lời chê về nội dung, cách triển khai tình tiết và nội dung bị đánh giá là "ngụy nữ quyền". Vì vậy, doanh thu của phim không đạt kỳ vọng. Sau 4 ngày, phim chưa đạt 250 triệu NDT, tỷ lệ hoàn vé lên tới 14%. Trong khi đó, chi phí sản xuất được cho là lên tới gần 500 triệu NDT. Như vậy, phim phải đạt hơn 1 tỷ NDT mới hồi vốn.