Dọn bùn lũ từ 3h sáng, người dân được tiếp sức thu dọn sau ngập lụt ở Bắc Ninh

Thạch Thảo| 14/10/2025 07:38

Nhóm tình nguyện viên tới phường Vân Hà (Bắc Ninh) dọn bùn đất giúp dân phải bám vào nhau để đi qua khoảng sân rộng, tránh trơn trượt.

W-ngap lut.jpg

Trưa 13/10, lũ đã rút dần tại các khu dân cư thuộc phường Vân Hà (tỉnh Bắc Ninh) nhưng nhiều nơi người dân vẫn phải lội bì bõm. Trận lụt lịch sử do ảnh hưởng của bão Matmo vừa qua, các xóm làng chìm trong biển nước do địa thế nằm cạnh sông Cầu.

W-ngap lut 17.jpg

Lũ qua đi, để lại lớp bùn đất dày cộm chừng 20cm. Mọi người phải dùng miếng gỗ lớn để đẩy chúng ra khỏi sân.

W-ngap lut 9.jpg

Tại trường THCS Vân Hà, lực lượng chức năng và các tình nguyện viên có mặt để hỗ trợ dọn dẹp các phòng học. Trong trận lụt, nước lũ dâng cao quá 2m, khiến toàn bộ tầng 1 dãy nhà chìm trong biển nước.

W-ngap lut 12.jpg

Thái (tình nguyện viên) cho biết, nhà em đã dọn dẹp xong, hôm nay em tới các trường và chợ dân sinh trong khu vực để hỗ trợ mọi người. "Thời điểm sau lũ là lúc rất cần sức người nên em không ngại việc lấm lem này", cậu học sinh nói.

W-ngap lut 13.jpg

Một khu chợ dân sinh thuộc phường Vân Hà những ngày qua đã ngừng hoạt động vì lũ lụt. Trong sân, lượng lớn bùn lầy còn đọng lại, dày tới 20cm.

W-ngap lut 18.jpg

Nhiều tình nguyện viên xung phong tới chợ dọn dẹp phải bám vào nhau để đi qua khoảng sân rộng, tránh trơn trượt.

W-ngap lut 16.jpg

Nhiều vật dụng dính chặt dưới đất, nặng trịch vì bám bùn. Tiếng hô hào dọn dẹp vang lên khắp khu chợ ven sông...

W-ngap lut 4.jpg

Bùn đất tràn vào nhà nhiều hộ dân. Chị Hương (người dân phường Vân Hà) phải khó khăn lắm mới di chuyển được các chum ủ rượu ra vệ sinh. "Tôi dọn dẹp từ 3h sáng đến giờ, mệt bở hơi tai mà chưa xong", chị ngao ngán nói.

W-ngap lut 3.jpg

Hết cào bùn đất trong nhà, người dân lại ra đường tất bật lao động. Việc dọn dẹp diễn ra nhanh chóng khi nước lũ vừa rút đi, tránh việc đất cát bám chặt khi trời nắng ráo.

            Dọn bùn lũ từ 3h sáng, người dân được tiếp sức thu dọn sau ngập lụt ở Bắc Ninh
