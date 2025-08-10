Đón bình minh kỳ diệu trên dãy núi Ngọc Linh

Nằm giữa vùng núi rừng hoang sơ hùng vĩ, xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp nguyên sơ, khí hậu trong lành và văn hóa bản địa độc đáo hấp dẫn du khách.
Từ trung tâm xã, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn dãy Ngọc Linh trùng điệp – nơi được mệnh danh là “nóc nhà Nam Trường Sơn”.
Vào ngày mới, dãy núi Ngọc Linh nhuộm hồng, rồi chuyển dần sang cam, vàng, đỏ rực. Từng tia nắng đầu tiên len lỏi qua màn sương sớm, phản chiếu trên những tán rừng già, trên dòng suối trong veo và những triền đồi phủ kín dược liệu quý. Cả không gian như bừng sáng, khoác lên mình tấm áo mới lấp lánh sức sống.
Nhìn từ đỉnh Ngọc Linh, biển mây mênh mông đầy ắp các thung lũng. Những cụm mây cuộn trào, tan ra rồi lại tụ lại giữa muôn trùng non nước, tạo nên khung cảnh kỳ ảo chẳng khác nào chốn bồng lai.
Du khách đến với Măng Ri không chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng bình minh huyền ảo trên đỉnh Ngọc Linh mà còn được sống hòa quyện giữa đất trời tinh khôi, thanh lọc mọi ưu phiền cuộc sống.
Măng Ri là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Xê Đăng, một trong những dân tộc có đời sống văn hóa phong phú. Nét độc đáo thể hiện qua nhà rông cao vút giữa làng, những lễ hội truyền thống như: Lễ mừng lúa mới, lễ cúng giàng, cùng những làn điệu dân ca, điệu múa xoang đậm đà bản sắc.
Du khách đến đây có thể trải nghiệm cuộc sống cộng đồng, thưởng thức các món ăn đặc sản như cơm lam, gà nướng, rượu cần và tìm hiểu phong tục tập quán đậm chất Tây Nguyên.
Với hệ sinh thái rừng phong phú, Măng Ri có thể phát triển du lịch sinh thái, du lịch trekking và du lịch cộng đồng. Những tuyến đường mòn dẫn lên đỉnh Ngọc Linh hay xuyên qua rừng nguyên sinh là lựa chọn hấp dẫn cho du khách yêu thích khám phá. Đặc biệt, miền đất nơi đây còn nổi tiếng là “thủ phủ sâm Ngọc Linh” – loài dược liệu quý hiếm bậc nhất Việt Nam, mở ra tiềm năng cho loại hình du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm nông nghiệp.
Hiện nay, chính quyền địa phương đang đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng, khuyến khích cộng đồng tham gia làm du lịch, bảo tồn bản sắc văn hóa và giữ gìn môi trường sinh thái. Khi các tuyến giao thông kết nối với trung tâm huyện và các điểm du lịch lớn trong tỉnh hoàn thiện, Măng Ri hứa hẹn trở thành điểm đến mới đầy hấp dẫn trên bản đồ du lịch phía Tây Quảng Ngãi.
Với thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa đặc sắc và con người mến khách, xã Măng Ri không chỉ là vùng đất của nhiều loại sâm quý mà còn là “viên ngọc xanh” tiềm ẩn, chờ được đánh thức để tỏa sáng giữa đại ngàn Trường Sơn.