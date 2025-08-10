Đón bình minh kỳ diệu trên dãy núi Ngọc Linh

Măng Ri là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Xê Đăng, một trong những dân tộc có đời sống văn hóa phong phú. Nét độc đáo thể hiện qua nhà rông cao vút giữa làng, những lễ hội truyền thống như: Lễ mừng lúa mới, lễ cúng giàng, cùng những làn điệu dân ca, điệu múa xoang đậm đà bản sắc.

Du khách đến đây có thể trải nghiệm cuộc sống cộng đồng, thưởng thức các món ăn đặc sản như cơm lam, gà nướng, rượu cần và tìm hiểu phong tục tập quán đậm chất Tây Nguyên.

Với hệ sinh thái rừng phong phú, Măng Ri có thể phát triển du lịch sinh thái, du lịch trekking và du lịch cộng đồng. Những tuyến đường mòn dẫn lên đỉnh Ngọc Linh hay xuyên qua rừng nguyên sinh là lựa chọn hấp dẫn cho du khách yêu thích khám phá. Đặc biệt, miền đất nơi đây còn nổi tiếng là “thủ phủ sâm Ngọc Linh” – loài dược liệu quý hiếm bậc nhất Việt Nam, mở ra tiềm năng cho loại hình du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm nông nghiệp.