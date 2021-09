Đồn biên phòng A Pa Chải “Chốt chặn nơi tuyến đầu”

Mặc dù nhà ở ngay bản Tả Khố Khừ, xã Sín Thầu cách đơn vị đóng quân không xa nhưng thời gian qua, những lần về thăm nhà của Thượng úy Lỳ Gió Cà ngày càng thưa dần. Anh cùng đồng đội luôn phải “căng mình bám chốt” trên 2 tuyến biên giới Việt - Lào và Việt - Trung để thực hiện nhiệm vụ phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và ngăn chặn dịch COVID-19 trên xâm nhập qua 2 tuyến biên giới cực Tây A Pa Chải. Bước vào năm học mới, niềm mong mỏi của những đứa trẻ là được bố mẹ dẫn đi mua sắm quần áo, sách vở để tựu trường nhưng anh cũng đành lỡ hẹn với các con vì phải trực chốt, thực hiện nhiệm vụ.

Lực Lượng Biên phòng A Pa Chải trao trả công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép luật

Với hơn 40 km đường biên giới giáp với Lào và Trung Quốc, gồm nhiều đường mòn và lỗi mở, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và xuất nhập cảnh trái phép. Do vậy, từ năm 2019 Đồn Biên phòng A Pa Chải đã thành 7 chốt chặn kiểm dịch dọc tuyến biên giới, mỗi chốt cách nhau hàng chục km đường rừng núi. Các chốt chặn đã tạo thành vành đai khép kín, giữ gìn an ninh biên giới, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ nước ngoài vào Việt Nam theo các đối tượng vượt biên trái phép. Hầu hết các chốt, trạm kiểm soát đều được lập trên tuyến đường mòn, lối tắt, trong rừng sâu, núi thẳm do đó luôn ở trong tình trạng thiếu thốn về mọi mặt.

Cán bộ, chiến sĩ vừa phải thực hiện nhiệm vụ, vừa phải tự bảo đảm mọi sinh hoạt, ăn uống. Nhưng với tinh thần, ý chí không ngại khó khăn, gian khổ, các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng A Pa Chải luôn ngày đêm canh gác, tuần tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, đem lại cuộc sống bình yên cho các bản làng vùng biên.

Phối hợp với lực lượng Biên phòng các bạn thường xuyên tuần tra kiểm soát mốc biên giới chung (Cột mốc số 0)

Trung tá Đặng Văn Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải cho biết: Theo thống kê từ đầu năm đến nay, ngoài nhiệm vụ trực chốt 24/24 giờ, Đồn biên phòng A Pa Chải đã tổ chức trên 40 buổi tuần tra biên giới với 230 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Phát hiện, ngăn chặn 6 vụ, 18 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Phối hợp với Công an tỉnh trao trả 36 trường hợp công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; tiếp nhận 95 trường hợp công dân Việt Nam vượt biên trái phép sang Trung Quốc do nước bạn trao trả.

Những kết quả đó đã góp phần không nhỏ của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là việc phối hợp, kiểm tra sức khỏe, cách ly y tế đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan vào địa bàn.

Chiến sỹ Đồn Biên phòng A Pa Chải trao đổi thông tin với lực Biên phòng nước bạn Lào và Trung Quốc

Cùng với việc tăng cường chốt chặn biên giới, Đồn biên phòng A Pa Chải chú trọng tuyên truyền các nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid – 19 cho người dân. Vận động nhân dân tham gia phòng chống xuất – nhập cảnh trái phép; phổ biến mức độ nguy hiểm và nguy cơ lây lan dịch Covid -19, các dấu hiệu nghi mắc dịch bệnh, biện pháp giãn cách xã hội, tránh tụ tập đông người nơi công cộng để phòng chống dịch. Đồng thời, bà con được khuyến cáo khi có con em đi làm ăn xa hoặc từ vùng có nguy cơ lây nhiễm dịch về địa bàn phải khai báo y tế, tổ chức cách ly tại gia đình và báo ngay cho các cơ quan liên quan để được hướng dẫn xử lý, cách ly khi có dấu hiệu ho, sốt. Đồng thời tổ chức cho người dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung phòng chống dịch Covid -19 tại địa phương.

Với tình thân “Chống dịch như chống giặc”, những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ biên phòng đã góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân nơi biên giới.