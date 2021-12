Đòn bẩy nào giúp thị trường bất động sản tăng tốc cuối năm?

Your browser does not support the audio element.

Bất động sản mở rộng "vùng xanh"

Trong bối cảnh "bình thường mới", dịch bệnh được kiểm soát, cùng với các chính sách mở cửa kinh tế đã tác động tích cực tới nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản. Sau quãng thời gian trầm lắng, thị trường bất động sản Việt Nam dần phục hồi trong điều kiện thích ứng an toàn và linh hoạt.

Tháng 10, nhu cầu tìm kiếm bất động sản trên toàn quốc đã tăng hơn 55% so với tháng 9 và tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều chủ đầu tư cũng lựa chọn thời điểm này để giới thiệu dự án, giỏ hàng mới với nhiều chính sách kích cầu đặc biệt. Dòng tiền nhàn rỗi sau một thời gian nằm im vì dịch cũng được người dân đưa vào các kênh đầu tư, trong đó có bất động sản đã tạo nên những tín hiệu tích cực cho thị trường.

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là hết năm âm lịch, nhiều khách hàng, nhà đầu tư cũng mong muốn sớm chốt được nhà đất trước thềm năm mới. Chia sẻ về điều này, chị Vân Anh (TPHCM) cho biết: "Suốt mấy tháng quanh quẩn trong phòng trọ ẩm thấp, ngõ vào hễ mưa to là ngập, con nhỏ chẳng có chỗ chơi nên hai vợ chồng quyết tâm phải mua một căn hộ rộng rãi và tiện nghi hơn để an tâm đón Tết". Đây cũng là tâm lý chung của nhiều khách hàng, nhất là sau khi trải qua đợt giãn cách kéo dài khiến giá trị của ngôi nhà và không gian sống càng được chú trọng hơn.