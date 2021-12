Đón 2 con đi học về, khi xem lại camera người mẹ hối hận vì cách đối xử với con

Trái với mong muốn của người lớn, hậu quả của việc vô tình tạo nên sự đối xử không công bằng là không nhỏ. Trong nhiều trường hợp, sự so sánh đó của bố mẹ, thầy cô không đem lại hiệu quả về mặt giáo dục mà ngược lại, sẽ khiến trẻ cảm thấy bị tổn thương, tạo ra tâm lý bực tức, giận dỗi, thậm chí là thù ghét cả người so sánh mình lẫn người được lấy ra làm hình mẫu để so sánh với mình.