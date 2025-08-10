Đội tuyển Indonesia đại chiến Saudi Arabia cho tham vọng World Cup

Vào rạng sáng ngày 9-10, đội tuyển Indonesia sẽ hành quân đến sân khách để đối đầu với Saudi Arabia, một trận đấu là bước ngoặt quan trọng cho hành trình chinh phục giấc mơ vòng chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá xứ Vạn đảo.

Với vị trí thứ 119 trên bảng xếp hạng FIFA, dĩ nhiên đội tuyển Indonesia bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Saudi Arabia đang đứng thứ 59 và từng ba lần giành vé dự World Cup trong bốn kỳ gần nhất. Nhưng người hâm mộ bóng đá xứ Vạn đảo có lý do để tin vào điều kỳ diệu. Họ không chỉ vì sự tự tin của thầy trò HLV Patrick Kluivert đang lên cao, mà còn bởi trong hai lần chạm trán trước đó ở vòng loại thứ ba, Indonesia đã khiến đội bóng Tây Á hùng mạnh này phải chùn bước.

Ở trận lượt đi trên đất Saudi Arabia, đội tuyển Indonesia đã cầm hòa 1-1 trong thế trận đầy quả cảm. Đến lượt về, tại chảo lửa Gelora Bung Karno, họ thậm chí còn giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của tài năng trẻ Marselino Ferdinand, một chiến công được xem là biểu tượng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của bóng đá Indonesia. Từ vị thế kẻ yếu, bóng đá Indonesia sau chiến dịch nhập tịch cầu thủ mạnh mẽ dần khẳng định họ xứng đáng được đứng ngang hàng với những đội bóng hàng đầu châu lục.