Đội tuyển Đức rơi vào thế khó ở vòng loại World Cup 2026

Về lý thuyết, các trận đấu gặp Luxembourg và Bắc Ireland ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu trong tháng 10 sắp tới có vẻ dễ dàng với đội tuyển Đức. Tuy nhiên, sau khi thua Slovakia, Die Mannschaft giờ đây phải nỗ lực bám đuổi. Chỉ cần một sai lầm nữa, họ có thể phải trông chờ vào kết quả của các đội khác để vượt qua Slovakia.

Phong độ hiện tại của đội tuyển Đức được cho là không mấy thuyết phục. Họ chỉ thắng một trong năm trận đấu chính thức gần nhất. HLV Nagelsmann cần dẫn dắt đội bóng giành hai chiến thắng liên tiếp, điều mà họ chưa từng làm được kể từ tháng 11 năm ngoái. Hiện tại sau 2 trận ở vòng loại World Cup 2026, Đức xếp tận vị trí thứ ba với 3 điểm, thua đội đầu bảng Slovakia 3 điểm và bằng điểm với đội xếp thứ hai là Bắc Ireland, trong khi Luxembourg chưa có điểm nào xếp cuối bảng.

Điều thú vị là đội tuyển Đức chưa từng gặp Luxembourg trong một trận đấu chính thức nào trước đây. Đức, với thứ hạng FIFA vượt trội hơn hẳn, dĩ nhiên được đánh giá cao hơn đội xếp hạng 96 Luxembourg. Tuy nhiên, Luxembourg không còn là một đội dễ bị đánh bại nữa. Luxembourg đã đánh bại Thụy Điển, mặc dù hiện tại họ chưa thắng trong năm trận gần nhất.