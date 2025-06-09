Đối tượng 'ngáo đá' cầm dao tự chế chém Thượng úy công an giữa phố

Ngay sau khi nhận tin, Ban Chỉ huy công an phường đã điều động tổ công tác do Thượng úy Mai Xuân Sơn làm tổ trưởng đến hiện trường, nắm tình hình.

Khi tổ công tác tiếp cận nhà bà Nga, H. đã bỏ chạy. Tiếp tục truy tìm, lực lượng công an phát hiện H. tại khu vực vòng xoay cầu Hóa An (phường Biên Hòa) bên lề đường, mang theo dao tự chế dài khoảng 40cm.