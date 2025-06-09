Đối tượng 'ngáo đá' cầm dao tự chế chém Thượng úy công an giữa phố

Đối tượng “ngáo đá” manh động ở Đồng Nai đã dùng dao tự chế tấn công, chém trúng vùng bụng một Thượng úy công an, gây thương tích.

Ngày 6/9, Công an phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã kịp thời khống chế một đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, cầm dao tấn công người thi hành công vụ.

Đối tượng H. tại trụ sở công an. Ảnh: X.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h45 ngày 25/8, bà T.T.N.Nga (SN 1970, ngụ khu phố Bửu Hòa 3, phường Biên Hòa) trình báo về việc con trai riêng của bà là T.L.Q.H. (SN 1991) có hành vi “ngáo đá”, cầm dao đe dọa chém người. 

Ngay sau khi nhận tin, Ban Chỉ huy công an phường đã điều động tổ công tác do Thượng úy Mai Xuân Sơn làm tổ trưởng đến hiện trường, nắm tình hình.

Khi tổ công tác tiếp cận nhà bà Nga, H. đã bỏ chạy. Tiếp tục truy tìm, lực lượng công an phát hiện H. tại khu vực vòng xoay cầu Hóa An (phường Biên Hòa) bên lề đường, mang theo dao tự chế dài khoảng 40cm.

Thời điểm đối tượng "ngáo đá" tấn công cảnh sát. Ảnh cắt từ clip

Nhận định tính chất nguy hiểm của đối tượng, tổ công tác lập phương án khống chế. Khi Thượng úy Sơn tiếp cận, H. bất ngờ lao vào tấn công, chém trúng vùng bụng Thượng úy gây thương tích.

Dù vậy, lực lượng công an vẫn nhanh chóng khống chế H. và đưa về trụ sở để đấu tranh, xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

