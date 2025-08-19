Đối tượng hiếp dâm bé gái bị bắt trước sự ngỡ ngàng của vợ con

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Thạch Thanh Tuấn (25 tuổi, ngụ ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cố ý gây thương tích”.

Thạch Thanh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 16/8, anh N.V.M. (35 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hoá 2, xã Phú Tân) đến công an xã trình báo về việc con gái N.H.N.K.B. (14 tuổi) đi cùng bạn là Đ.M.Đ. (12 tuổi) mất tích vào chiều cùng ngày, nghi vấn bị bắt cóc.