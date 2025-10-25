Đối tượng định ném trẻ sơ sinh, cầm dao đâm nữ điều dưỡng khai gì tại cơ quan công an?

Tối 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bàn Văn Vỹ (SN 1996, trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (phường Trường Vinh) xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Bàn Văn Vỹ đã dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang làm việc, khiến nhiều người bị thương.

Tiếp nhận sự việc, công an vào cuộc khống chế và bắt giữ Bàn Văn Vỹ.

Tại cơ quan điều tra, Bàn Văn Vỹ khai nhận hành vi phạm tội của mình.