Đối tượng đâm 2 người thương vong ở quán nhậu ra đầu thú

Vào lúc 21h50 ngày 18/9, tại một quán nhậu thuộc ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, xảy ra vụ án làm 2 người thương vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đến ngay hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Qua điều tra, Công an xác định đối tượng gây án là Võ Minh Hải nên triển khai công tác nghiệp vụ và đồng thời tiến hành vận động người thân, gia đình đưa Hải đến đầu thú.