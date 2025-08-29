Đời tư kín tiếng về con dâu cả nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Khí chất lấn át á hậu, tốt nghiệp ĐH danh giá hàng đầu Việt Nam

Sáng 28/8, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Chương trình lễ khai mạc Triển lãm được phát sóng trực tiếp trên VTV1 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đáng chú ý, khoảnh khắc chỉ 3 giây ghi lại cảnh Á hậu Phương Nhi cùng chị dâu Bùi Lan Anh xuất hiện trên sóng truyền hình đã nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.