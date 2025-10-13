Đời tư đầy 'vết đen' của Ngân 98

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu (do bà TTT, mẹ ruột Ngân, đứng tên giám đốc) cùng Hộ kinh doanh ZuBu shop (do MTV đứng tên). Dù không trực tiếp đứng tên pháp nhân, Ngân là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh, đồng thời hưởng toàn bộ lợi nhuận.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP.HCM

Thông tin này thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi Ngân 98 được biết đến là DJ, hot girl mạng xã hội và người mẫu ảnh nổi tiếng.

Ngân 98 có tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998 tại Bình Định. Cô nổi bật với hình tượng quyến rũ, những bộ ảnh gợi cảm và hoạt động giải trí trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, song song với sự nổi tiếng, Ngân 98 cũng đối mặt với vô vàn ồn ào, tai tiếng khiến tên tuổi của cô nhiều lần bị tranh luận, chỉ trích hoặc đặt dấu hỏi về đạo đức, trách nhiệm xã hội.