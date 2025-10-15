Đội trưởng Son Heung Min gởi thông điệp cứng rắn đến tuyển Hàn Quốc

Điều đó đã ảnh hưởng lớn đến kết quả. Giờ đây chúng tôi hiểu, thua đậm như vậy rất đau đớn, và chúng tôi phải học cách phản công... Sau một trận thua lớn như trận đấu vừa qua, các cầu thủ có thể cảm thấy chán nản, và điều đó có thể thể hiện trên sân.

Với tư cách là đội trưởng, được chứng kiến ​​các đồng đội gạt bỏ điều đó và tận dụng cơ hội, tôi cảm thấy thực sự biết ơn. Chìa khóa quan trọng nhất là chúng tôi đã làm tốt nhiệm vụ và thực hiện đúng kế hoạch, bất kể đội kia đang cố gắng làm gì”, tiền đạo đội trưởng Son Heung Min chia sẻ với truyền thông sau trận thắng Paraguay.