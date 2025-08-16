Đời thực sexy đối lập trên phim của diễn viên đang gây bàn tán ở phim VTV

Huyền My| 16/08/2025 07:47

Quỳnh Kool đang gây bàn tán khi vào vai Hoàng Lam, cô gái 30 tuổi đã lập gia đình nhưng sống vô tư, hồn nhiên trong phim VTV "Gió ngang khoảng trời xanh".

Sau hơn 1 năm vắng bóng trên sóng giờ vàng, Quỳnh Kool trở lại với vai Hoàng Lam trong phim VTV "Gió ngang khoảng trời xanh" - nhân vật có tính cách và tạo hình khác hẳn những vai diễn trước của nữ diễn viên sinh năm 1995. 
Nhân vật Hoàng Lam bằng tuổi với Quỳnh Kool ngoài đời. Tuy nhiên trong khi nữ diễn viên còn độc thân thì ở "Gió ngang khoảng trời xanh" cô đã là một phụ nữ có gia đình. 
Quỳnh Kool hoá thân ấn tượng vào nhân vật tính cách tưng tửng, có phần trẻ con và vô tri. Tuy nhiên gương mặt và ngoại hình của nữ diễn viên lại gây bàn tán. 
Ngoài đời Quỳnh Kool xinh đẹp và cuốn hút hơn trên phim. Cô cho biết để vào vai Hoàng Lam, nữ diễn viên phải tăng từ 50-57kg. 
Đây là lần thứ 3 Quỳnh Kool vào vai phụ nữ có gia đình sau "Chúng ta của 8 năm sau" và "Hà Nội trong mắt em". 
Trái ngược tạo hình trên phim, Quỳnh Kool được nhận xét ngày càng thăng hạng về nhan sắc. 
Hotgirl một thời được nhận xét ngày càng đằm thắm và nữ tính. 
Nữ diễn viên theo đuổi phong cách sexy và trưởng thành.
Quỳnh Kool ngày càng chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng qua những vai diễn dài hơi trên sóng giờ vàng. 
Năm 2023, Quỳnh Kool giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều vàng cho vai Hạnh trong phim "Đừng làm mẹ cáu". Cô cũng nhiều lần lọt đề cử VTV Awards cho Diễn viên nữ ấn tượng. 
Đời thường Quỳnh Kool tìm tới pickleball để rèn luyện sức khoẻ. Cô kín tiếng về đời tư. 
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/doi-thuc-sexy-doi-lap-tren-phim-cua-hotgirl-mot-thoi-dang-gay-ban-tan-o-phim-vtv-2432434.html
