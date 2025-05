Đối thoại Shangri-La 2025: Cơ hội để tái kết nối và xây dựng

Đối thoại Shangri-La là diễn đàn thường niên do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Anh tổ chức và được xem là hội nghị quốc phòng hàng đầu châu Á, nơi thảo luận về các thách thức an ninh trọng yếu trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Từ ngày 30-5 đến 1-6, hàng trăm đại biểu đến từ 47 quốc gia, trong đó có 40 đại biểu cấp bộ trưởng, sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La lần thứ 22) tại khách sạn Shangri-La (Singapore), theo tờ Straits Times .

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu khai mạc vào tối 30-5, đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo châu Âu đảm nhận vai trò phát biểu chính tại diễn đàn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng dự kiến sẽ có phát biểu vào sáng 31-5 và đây là lần đầu tiên ông tham dự hội nghị kể từ khi nhậm chức vào đầu năm nay.

Ngoài ra, trong suốt hai ngày cuối tuần, các lãnh đạo từ nhiều nước cũng sẽ phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, như Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và các đại diện an ninh – quốc phòng từ Liên minh châu Âu (EU), Anh, Pháp, Đức, Nhật, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và nhiều nước khác.

Chương trình hội nghị bao gồm 7 phiên thảo luận, diễn ra trong hai ngày 31-5 và 1-6. Cụ thể, sáng 31-5 sẽ diễn ra lễ khai mạc chính thức và bốn phiên toàn thể với các chủ đề: Kỳ vọng mới của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương; Duy trì sự ổn định trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng; Cách thức quản lý rủi ro phổ biến vũ khí trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương; thách thức quốc phòng mới nổi trong các lĩnh vực không gian mạng, dưới biển và ngoài vũ trụ.

Buổi chiều cùng ngày có ba phiên thảo luận chuyên đề: Giải pháp đổi mới quốc phòng cho các thách thức tương lai; Cơ chế quản lý khủng hoảng khu vực; Hợp tác an ninh hàng hải tại châu Á – Thái Bình Dương.

Sang ngày 1-6 sẽ diễn ra 3 phiên toàn thể cuối cùng với các chủ đề: các mối quan hệ đối tác an ninh toàn cầu của Trung Quốc; các liên kết an ninh xuyên khu vực; tăng cường hợp tác an ninh nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài cho châu Á – Thái Bình Dương. Hội nghị sẽ kết thúc với cuộc họp bàn tròn cấp bộ trưởng.