Đối thoại Shangri-La 2025 có gì mới ?

Khách mời đặc biệt trong phiên khai mạc Diễn đàn Đối thoại Shangri-La Singapore 2025 là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Bên cạnh đó, Thủ tướng Malaysia Ibrahim Anwa cũng sẽ có bài phát biểu trong các ngày họp tiếp theo của Đối thoại Shangri-La 2025. Điều này cho thấy châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương sẽ là tâm điểm trong chương trình nghị sự năm nay, đồng thời có sự kết nối Đông – Tây trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

So với Đối thoại Shangri-La 2024, tình hình năm nay có nhiều khác biệt, phát sinh nhiều vấn đề mới phức tạp, tác động bất lợi hơn đối với thế giới. Bên cạnh các cuộc xung đột còn dai dẳng, thì việc thay đổi trong chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump 2.0 cũng đang tạo ra những “cơn sóng ngầm” cho toàn bộ thế giới. Tiến sĩ Choi Shing Kwok, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak) ở Singapore, khẳng định:

"Trong động lực phức tạp của chủ nghĩa đa phương, ngoại giao và sự răn đe, trung tâm của điều này là sự cân giữa việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và theo đuổi đối thoại để duy trì hòa bình dưới chính quyền Tổng thống Trump 2.0. Đối thoại chính là cơ hội để đưa ra những vấn địa chính trị của khu vực, sự nỗ lực để duy trì tiến trình liên kết đa dạng và xây dựng cầu nối, tìm câu trả lời cho các câu hỏi chính hiện nay là cách tiếp cận này có bền vững không trong xu hướng của những năm gần đây và trong đó có sự trở lại của Tổng thống Trump".

Từ những chuyển đổi về cục diện quan hệ quốc tế đã buộc Đối thoại Shangri-La 2025 phải thay đổi các ưu tiên thảo luận. Theo Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế, Đối thoại Shangri-La 2025 có lịch trình làm việc dày đặc nhất từ trước đến nay với 7 phiên đối thoại chính cùng rất nhiều hoạt động bên lề, là các đối thoại nhóm đa phương, các cuộc gặp song phương.

Các vấn đề thảo luận cũng được mở rộng, không chỉ là những thách thức về mặt an ninh truyền thống như xung đột mà còn là những rủi ro trong Tổng thống Mỹ Donald Trump và đại dương, thảo luận về các cơ chế quản lý khủng hoảng truyền thống và phi truyền thống, bao gồm đối thoại hòa bình trong xung đột, thông suốt chuỗi cung ứng toàn cầu và đảm bảo an ninh lương thực, an ninh nguồn nước trước tác động của biến đối khí hậu, di cư và nhập cư.

Đặc biệt, chương trình nghị sự sẽ bao gồm những đánh giá những tác động chính sách của Chính quyền Donald Trump 2.0 đối với thế giới, để từ đó có thể đưa ra được các giải pháp để đảm bảo sự ổn định trong một thế giới đầy biến động.

Bà Veerle Nouwens, chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết: "Đối thoại Shangri-La năm nay sẽ có khoảng 600 đại biểu, giới chức cấp cao, các chuyên gia học giả và đặc biệt là có khoảng 40 nhà lãnh đạo trẻ . Đây thực sự là một diễn đàn ngoại giao quốc phòng an ninh lớn nhằm thúc đẩy mục tiêu hòa bình và thịnh vượng không chỉ ở Châu Á Thái Bình Dương mà còn trên toàn thế giới. Có rất nhiều vấn đề được thảo luận, không chỉ là an ninh quốc phòng thông thường và tôi tin rằng, sẽ có những câu hỏi thú vị được đưa ra tại các phiên thảo luận".

Bên cạnh bài phát biểu đặc biệt của hai nhà lãnh đạo là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Malaysia Ibrahim Anwa, dư luận cũng mong đợi phát biểu của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, lần đầu tham dự Đối thoại Shangri-La, về chính sách của Mỹ tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Mặc dù, Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân không tham dự Diễn đàn, song quan hệ Trung Mỹ vẫn được cho là một vấn đề nóng, nhất là trong bối cảnh hai bên đang có những bất đồng sâu sắc trong vấn đề thuế quan. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng trong ngày làm việc đầu tiên của Đối thoại Shangri-La 2025, trong đó sẽ đề cập đến chính sách ngoại giao quốc phòng của Việt Nam trong những năm tới, thúc đẩy hợp tác vì một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển.

Không thể kỳ vọng có được sự đồng thuận quan điểm sâu rộng giữa các bên tham dự diễn đàn về những vấn đề thách thức chung, song Đối thoại Shangri-La năm nay với những chủ đề tập trung vào những giải pháp đối phó thách thức vẫn có thể rất hữu ích và đáng được coi trọng.