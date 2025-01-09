Đổi thay tại Việt Nam trong con mắt những người bạn nước ngoài

Ba nhân vật trả lời phỏng vấn của VOV về đổi thay tại Việt Nam gồm anh Edward Blackwell (người Anh, sinh năm 1993, hiện dạy tiếng Anh ở Hà Nội), anh Jesse Peterson (người Canada, sinh năm 1980, chuyên viết bài bằng tiếng Việt cho báo Tuổi Trẻ trong hơn 1 thập kỷ qua), và chị Phí Thanh Đóa (người Trung Quốc, sinh năm 1993, biên tập viên Ban Việt ngữ Đài Truyền hình - Phát thanh Trung Quốc (CMG), từng làm phóng viên thường trú tại Hà Nội).

PV:Xin các anh chị cho biết, những thay đổi lớn nhất của Việt Nam trong 8 thập kỷ qua trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao và kinh tế là gì?

Edward Blackwell: Tôi cho rằng Cách mạng tháng Tám năm 1945 chính là thay đổi trọng đại của Việt Nam. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thể hiện rõ ý chí và quyết tâm của dân tộc Việt Nam giành độc lập và muốn được đối xử bình đẳng trong cộng đồng quốc tế. Sự kiện này có ý nghĩa lớn lao cả về chính trị và ngoại giao.

Sau Đổi Mới và sau khi Mỹ bỏ cấm vận, Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu và đẩy mạnh sản xuất phục vụ xuất khẩu.

Edward Blackwell dự đám cưới bạn bè người Việt tại Việt Nam (ảnh do nhân vật cung cấp).

Jesse Peterson: Ngày nay, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến ấm áp nhất thế giới. Việt Nam xuất khẩu hàng điện tử, dệt may và nông sản. Việt Nam không chỉ có mặt ở nhiều thị trường quốc tế, mà còn trở thành một phần quan trọng của mạng lưới thương mại toàn cầu.

Hiện tôi đang dịch cuốn sách Con đường Tương lai, nói về cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay, một chủ đề trước đây tôi ít khi chạm tới. Giờ đây, tôi nhận thấy có những chuyển biến tích cực từ cấp cao, và hy vọng động lực này sẽ được duy trì lâu dài, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam năng động và minh bạch.

Phí Thanh Đóa: Trong khoảng một thập kỷ qua, tôi đã chứng kiến đà phát triển của Việt Nam. Từ số lượng xe máy và ô tô gia tăng trên phố, tuyến đường sắt trên cao đầu tiên của Hà Nội, cho đến số lượng ngày càng tăng những tòa nhà chọc trời.

Trong 80 năm qua, Việt Nam đã chuyển mình để trở thành nền kinh tế mới nổi phát triển nhanh chóng, với mức sống của người dân được cải thiện đáng kể. Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi đáng kể, trở thành điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế khu vực và thậm chí toàn cầu.

PV:Anh chị nghĩ sao về thành tựu giáo dục Việt Nam và vị thế của người phụ nữ trong xã hội Việt Nam ngày nay so với trước đây?

Edward Blackwell: Tôi ấn tượng về nội dung các môn STEM (khoa học-công nghệ-kỹ thuật-toán học) trong chương trình giáo dục tại Việt Nam. Tôi cũng nhận thấy Việt Nam ngày càng tập trung vào dạy học sinh kỹ năng mà họ có thể vận dụng khi bước vào thị trường lao động.

Bình đẳng giới được luật pháp bảo đảm. Phụ nữ hiện diện nhiều tại công sở, nhà máy. Điều này vừa thể hiện sự bình đẳng, vừa giúp xã hội tận dụng được năng lực của phụ nữ.

Jesse Peterson (bìa trái) tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ (ảnh do nhân vật cung cấp).

Phí Thanh Đóa: Việt Nam rất coi trọng quyền và việc làm của phụ nữ. Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) là một ngày lễ lớn. Tôi được tiếp xúc nhiều phụ nữ trẻ có nền tảng giáo dục tốt, dám phá bỏ tư duy cũ, theo đuổi tư duy độc lập và tầm nhìn quốc tế. Tôi từng thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tìm hiểu vai trò quan trọng của phụ nữ trong cả thời chiến và công cuộc xây dựng đất nước. Kể từ khi cải cách - mở cửa, Việt Nam cam kết thúc đẩy bình đẳng giới. Ngày nay chúng ta có thể thấy phụ nữ Việt Nam tích cực tham gia chính trị, lực lượng lao động và giáo dục. Tiềm năng của phụ nữ Việt Nam tiếp tục được giải phóng.

PV:Thưa anh chị, những nhân tố nào đã dẫn tới những bước tiến trên của Việt Nam trong hành trình 80 năm qua?

Edward Blackwell: Việt Nam bước vào thời kỳ dân số vàng trong thập niên 2000. Chính phủ Việt Nam đã chủ động hoạch định chính sách để tận dụng lợi thế dân số cho phát triển bền vững. Việt Nam đã mở ra các khu công nghiệp, đặc khu kinh tế và nỗ lực thu hút FDI. Những chính sách này giúp Việt Nam vừa đẩy mạnh xuất khẩu vừa trở thành trung tâm cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Công cuộc Đổi Mới đã hồi sinh kinh tế Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia này, khuyến khích sản xuất hàng tiêu dùng và giải phóng năng lực ngành nông nghiệp. Sau cải cách năm 1986, Việt Nam có tới một thập kỷ tăng trưởng GDP ở mức 6,5%. Hàng triệu người được thoát nghèo. Việt Nam từ chỗ phải nhập khẩu gạo đã trở thành nước xuất khẩu hàng đầu gạo và một số nông sản khác như điều, tiêu, cà phê.

Đảng Cộng sản Việt Nam vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa coi trọng bảo vệ độc lập chủ quyền. Đảng đã thể hiện rõ năng lực thích ứng và quyết tâm trong hành động. So với Anh Quốc, Việt Nam có một nét khác biệt lớn, đó là xây dựng kế hoạch dài hạn. Các chính sách lớn được nhìn nhận ở góc độ dài hạn. Tôi đánh giá cao tầm nhìn xa của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phí Thanh Đóa khi đi tác nghiệp phóng viên tại Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội (ảnh do nhân vật cung cấp).

Jesse Peterson: Công thức thành công của Việt Nam bao gồm lao động cần cù, đầu tư thông minh cả trong và ngoài nước, khả năng thích nghi linh hoạt giống như người bán hàng rong có thể đổi từ bánh mì sang trà sữa ngay khi xu hướng thay đổi. Sự linh hoạt chính là “siêu năng lực” của một quốc gia.

Đổi Mới là thời điểm Việt Nam gửi thông điệp đến thế giới: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác và phát triển”. Từ cửa hàng gia đình thành siêu thị, từ chợ truyền thống thành trung tâm thương mại, giờ đây còn có cả những không gian hiện đại, kết nối với thế giới qua internet.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã định hướng, dẫn dắt con tàu đất nước qua nhiều giai đoạn thăng trầm, giữ ổn định chính trị và trật tự xã hội. Là một người nước ngoài, tôi nhận thấy vai trò này gắn liền với lịch sử, văn hóa, và những câu chuyện về các anh hùng dân tộc mà tôi đã tìm hiểu qua sách, kịch, và lịch sử truyền miệng. Đây là nguồn cảm hứng phong phú cho bất kỳ ai yêu thích nghiên cứu và sáng tác giống như tôi.

PV:Theo anh chị, Việt Nam cần chuẩn bị những gì để đạt được các mục tiêu thế kỷ vào mốc 2030 (tròn 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam) và mốc 2045 (tròn 100 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam)?

Edward Blackwell: Thời kỳ toàn cầu hóa, việc duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao và bền vững là điều khó khăn hơn trước rất nhiều. Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ vướng vào bẫy thu nhập trung bình. Liệu Việt Nam sẽ tiếp tục sản xuất những hàng hóa giá trị thấp? Các nước khác cũng có thể nỗ lực cạnh tranh thu hút FDI với Việt Nam… Nhưng chính phủ Việt Nam đã trù liệu các vấn đề này, thể hiện ở việc chuyển trọng tâm sang các ngành công nghiệp có giá trị cao. Đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy Việt Nam có khả năng tránh được bẫy thu nhập trung bình.

Tôi tin rằng nguồn vốn con người sẽ đóng vai trò then chốt trong bước phát triển mới của Việt Nam.

Tiềm năng để Anh Quốc và Việt Nam hợp tác với tư cách đối tác bình đẳng là còn rất lớn. Hai bên đã hợp tác qua Hiệp định Thương mại tự do Việt - Anh. Nước Anh có nhiều thế mạnh để hợp tác với Việt Nam như dược phẩm, tài chính và giáo dục.

Jesse Peterson: Nếu “vươn lên” nghĩa là hạ tầng đường sá tốt hơn, cà phê nhiều hơn, Wi-Fi nhanh hơn thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Tôi cũng mong lĩnh vực điện ảnh sẽ bứt phá, bởi một bộ phim thành công trên thị trường quốc tế có thể tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Xây dựng tương lai là một cuộc chạy marathon, không phải cuộc đua xe máy cự ly ngắn. Nó đòi hỏi kế hoạch, sức bền, và đôi khi cần chậm lại để tránh ổ gà, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Canada có thể hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như giáo dục, năng lượng sạch, phát triển bền vững và trao đổi văn hóa. Quan hệ song phương không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Cá nhân tôi cảm thấy vinh dự khi được đóng góp một phần nhỏ vào sự giao lưu này.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 80, Việt Nam. Bạn đã trưởng thành mạnh mẽ, đậm đà bản sắc, và tôi tin rằng bạn sẽ tiếp tục tỏa sáng hơn nữa trên hành trình phía trước.

Phí Thanh Đóa: Tôi tin rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng, thậm chí với tốc độ vượt xa mức trung bình của khu vực, đạt được mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam có thể tận dụng tuyến đường sắt xuyên biên giới Trung-Việt và sáng kiến phát triển “cảng thông minh” để cải thiện cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh công nghiệp hóa. Thị trường rộng lớn của Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xuất khẩu nông sản (như sầu riêng và cà phê) và sản phẩm chế tạo.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước Việt Nam, với tư cách là người Trung Quốc trẻ tuổi, tôi chân thành chúc Việt Nam thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc và an khang. Mong Trung Quốc và Việt Nam, trên nền tảng hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em, cùng nhau xây dựng một kỷ nguyên mới hòa bình, phát triển và hợp tác.

PV:Xin cảm ơn các anh chị!