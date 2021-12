Đòi quan hệ bất thành, gã trai ôm hận 3 năm rồi xuống tay thảm khốc

Theo hồ sơ vụ án, 6h sáng 9/8/2016, anh Tẩn Ông Nải (SN 1994, trú tại địa chỉ trên) cùng bố mẹ đẻ đi làm thuê. Ở nhà khi đó chỉ vợ con và cháu anh Nải gồm: Tẩn Tả Mẩy (SN 1994), Tẩn Mai Phương (SN 2014), Tẩn Thúy Vân (SN 2016) và Tẩn Thùy Chi (SN 2010).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng

Khoảng 21h30 cùng ngày, anh Nải cùng mẹ về thì thấy nhà cửa tối ôm, không gian im ắng lạ thường. Anh Nải cất tiếng gọi vợ con nhưng không ai hồi đáp.



Điều bất thường là cửa vào nhà và bếp đều cài chốt bên trong. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh Nải dùng dao đẩy chốt cửa để vào trong nhà thì bất ngờ phát hiện 1 khẩu súng kíp đã lên đạn, chĩa hướng lối ra vào.



Bên trong căn nhà của vợ chồng anh Nải, đồ đạc xáo trộn tứ tung. Kiểm tra khu vực xung quanh nhà, anh Nải nhìn thấy con chó của gia đình bị chém chết, cách đó vài mét là thi thể cô con gái lớn là cháu Tẩn Mai Phương nằm ở khe suối.



Không giữ được cảm xúc đau đớn, xót xa, anh Nải gào khóc, còn người thân thì thông báo sự việc tới cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bát Xát phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương tiếp cận hiện trường.



Mở rộng phạm vi tìm kiếm ngay trong đêm, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện ra thi thể của chị Tẩn Tả Mẩy bị dìm dưới ao nước trước nhà, còn thi thể 2 cháu Vân và Chi cũng bị dìm chết ở các vị trí khác nhau trong lòng khe suối gần đó.



Thông qua kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Thủ đoạn gây án của hung thủ là vô cùng tàn độc, máu lạnh.



Do địa bàn nơi xảy ra vụ thảm án là vùng sâu, vùng xa, các dấu vết tại hiện trường đều khá mơ hồ, không có nhân chứng, nên quá trình điều tra bước đầu của cơ quan công an gặp vô vàn khó khăn.



Vụ thảm án xảy đến với gia đình anh Tẩn Ông Nải khiến dư luận địa phương sống trong tâm lý hoang mang, lo sợ.



Nút thắt vụ án



Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã quyết định thành lập Ban chuyên án, tập trung lực lượng để đấu tranh, điều tra, truy bắt hung thủ gây án.



Mọi thông tin về các nạn nhân xấu số được cơ quan công an nhanh chóng thu thập đầy đủ, nhằm có những cái nhìn tổng thể để định hướng điều tra.



Trong số 4 nạn nhân, Ban chuyên án tập trung tìm hiểu về các mối quan hệ, mâu thuẫn xã hội của chị Tẩn Tả Mẩy (SN 1994, vợ anh Nải).



Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp, tháng 9/2013, vợ chồng anh Nải kết hôn rồi sinh sống cùng với bố mẹ đẻ tại thôn Phìn Ngan (xã Trịnh Tường). Một tháng sau ngày cưới, gia đình anh Nải gặp phải sự việc trớ trêu.



Cụ thể, trong một lần qua nhà chơi, đối tượng Tẩn Láo Lở (SN 1992, người cùng thôn) đã có hành vi chọc ghẹo, đòi chị Tẩn Tả Mẩy cho quan hệ tình dục. Trước thái độ không trong sáng của gã hàng xóm, chị Mẩy đã cự tuyệt và kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình chồng biết.



Vì hành vi trên, sau đó gia đình Tẩn Láo Lở phải bồi thường cho gia đình anh Tẩn Ông Nải một con trâu theo tục lệ người Dao. Chính vì mâu thuẫn, xích mích đó mà tình cảm giữa hai gia đình vì rạn nứt.



Đây được xem là tình tiết quan trọng, khiến Lở bị Ban chuyên án liệt kê vào danh sách các đối tượng thuộc diện tình nghi. Quá trình xác minh thông tin, các điều tra viên nắm được, sau khi vụ án xảy ra, Tẩn Láo Lở cũng biến mất một cách bí ẩn khỏi địa phương, đi đâu thì gia đình không hay biết.



Khi đi đối tượng có mang theo 1 con dao nhọn, 1 khẩu súng kíp và một số đồ dùng cá nhân.



Nhận định Lở chính là nghi phạm số 1, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng, phối hợp cùng Bộ đội biên phòng để truy tìm. Do hiện trường nơi xảy ra vụ án có địa hình hiểm trở, nên công tác truy bắt nghi phạm gây án của cơ quan chức năng gặp vô vàn khó khăn.