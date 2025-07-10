Đổi pin xe điện chỉ trong 3 phút, công ty Trung Quốc lập kỷ lục chưa từng có

Theo dữ liệu từ nền tảng độc lập NioSwapInfo, Thượng Hải dẫn đầu với 9.670 lượt đổi pin, tiếp theo là Bắc Kinh (4.892) và Hàng Châu (3.983). Trong tháng qua, Nio đạt trung bình 95.450 lượt đổi pin mỗi ngày, cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh trong việc sử dụng hệ thống hoán đổi pin. Tính đến nay, tổng số lượt đổi pin của Nio đã đạt gần 87,93 triệu.

Hiện Nio vận hành 3.520 trạm đổi pin tại Trung Quốc và 61 trạm ở châu Âu, mở rộng đáng kể mạng lưới toàn cầu. Trong năm 2025, hãng dự kiến ra mắt trạm đổi pin thế hệ thứ năm với khả năng hỗ trợ nhiều kích cỡ pin khác nhau cho các thương hiệu Nio, Onvo và Firefly.

Từ đầu năm, Nio đã khai trương 525 trạm mới, nâng tổng số trạm sạc và đổi pin phủ khắp Trung Quốc. Mạng lưới sạc hiện bao gồm 27.258 trạm sạc Nio và hơn 1,37 triệu trạm sạc của bên thứ ba.