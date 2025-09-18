Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích

Chiều nay (18/9), trao đổi với P.V VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân khiến 2 người tử vong bên trong nhà nghỉ ở phường Ninh Hòa.

Bước đầu xác định hai người đã tử vong gồm một nam và một nữ. Còn nguyên nhân sự việc đang điều tra.