Đôi nam nữ phối hợp 'diễn', kẻ lừa đảo hoang mang vội tắt màn hình điện thoại

Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ đoạn clip gần 2 phút ghi lại màn "trả đòn" siêu hài hước và thông minh của một cặp đôi trẻ trước một kẻ giả danh công an.

Ngay sau đó, khi tên lừa đảo đưa hình một người đàn ông lên màn hình, cô gái "nhập vai" cực nhanh: "Ủa, anh Nam!". Một giọng nam liền vang lên từ phía sau là bạn trai hoặc đồng nghiệp diễn cùng: "Trời ơi Nam ơi! Tôi nói ông rồi, đừng có đi ăn cắp, lừa đảo. Giờ bị bắt rồi, tính sao đây hả Nam?"

Không dừng lại, anh chàng tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa": "Nam ơi, mày bị bắt lâu chưa? Để tôi lo tiền cho ông ra nha!". Cô gái cũng không kém phần "nhập tâm", quay sang hỏi tên lừa đảo với vẻ mặt hoang mang đầy tính điện ảnh: "Ủa, ảnh bị sao vậy anh?".

Tên lừa đảo bắt đầu mất kiên nhẫn, gắt lên: "Có quen người này không?". Cô gái liền tung chiêu hỏi ngược: "Ủa, anh bị sao vậy?". Chàng trai lập tức tiếp lời: "Có quen! Là thằng em tôi!". Tên lừa đảo chột dạ, giọng chùng xuống: "À... em anh à!”.