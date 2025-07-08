Đôi nam nữ phối hợp 'diễn', kẻ lừa đảo hoang mang vội tắt màn hình điện thoại

Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ đoạn clip gần 2 phút ghi lại màn "trả đòn" siêu hài hước và thông minh của một cặp đôi trẻ trước một kẻ giả danh công an.
Chỉ với vài câu thoại "diễn như thật", đôi nam nữ khiến tên lừa đảo hoang mang đến mức… cuống cuồng tắt máy rồi chuồn êm.
Ngay sau đó, khi tên lừa đảo đưa hình một người đàn ông lên màn hình, cô gái "nhập vai" cực nhanh: "Ủa, anh Nam!". Một giọng nam liền vang lên từ phía sau là bạn trai hoặc đồng nghiệp diễn cùng: "Trời ơi Nam ơi! Tôi nói ông rồi, đừng có đi ăn cắp, lừa đảo. Giờ bị bắt rồi, tính sao đây hả Nam?"
Không dừng lại, anh chàng tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa": "Nam ơi, mày bị bắt lâu chưa? Để tôi lo tiền cho ông ra nha!". Cô gái cũng không kém phần "nhập tâm", quay sang hỏi tên lừa đảo với vẻ mặt hoang mang đầy tính điện ảnh: "Ủa, ảnh bị sao vậy anh?".
Tên lừa đảo bắt đầu mất kiên nhẫn, gắt lên: "Có quen người này không?". Cô gái liền tung chiêu hỏi ngược: "Ủa, anh bị sao vậy?". Chàng trai lập tức tiếp lời: "Có quen! Là thằng em tôi!". Tên lừa đảo chột dạ, giọng chùng xuống: "À... em anh à!”.
Rồi, cao trào kết thúc bằng màn "hạ màn" đầy cảm xúc: "Ừ, trời ơi Nam ơi, tội nghiệp ông quá. Về đi Nam, thương ông quá!". Đến đây, kẻ giả danh chỉ còn biết lắp bắp: "Biết rồi à...". Nam thanh niên liền chốt hạ bằng một câu "đi vào lòng đất": "Thấy tụi tôi giỡn hay không? Vui không?".
Chỉ vài giây sau, biết mình bị "đóng kịch lại", tên lừa đảo tức tối yêu cầu đôi nam nữ ghé sát điện thoại rồi buông lời chửi bậy trước khi... cúp máy.
Từ vụ việc nêu trên, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: “Đoạn clip tuy hài hước nhưng cũng là lời cảnh tỉnh nghiêm túc về thực trạng lừa đảo qua điện thoại, giả danh công an, vốn vẫn đang diễn ra phức tạp hiện nay”.
Luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh, khi làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập trực tiếp, hoặc thông qua công an địa phương; tuyệt đối không có chuyện gọi điện yêu cầu chuyển tiền hay hướng dẫn cài đặt phần mềm phục vụ điều tra.
Đặc biệt, học sinh, sinh viên và người trẻ cần trang bị kỹ năng nhận diện các chiêu trò lừa đảo, đồng thời tích cực chia sẻ, tuyên truyền cho người thân, bạn bè. Khi nhận được các cuộc gọi nghi ngờ là lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu và nhanh chóng trình báo với cơ quan công an gần nhất.