Đội mưa xếp hàng chờ mua 1 chỉ vàng ở Hà Nội, khách vẫn tự tin ‘sẽ còn lên nữa'

Chị Mai (một nhà đầu tư có kinh nghiệm) cho biết chị thường xuyên xếp hàng mua vàng để tích lũy. Từ đầu năm đến nay, nhờ mua vàng mà chị đã có khoản lời đáng kể. Dù không mua được số lượng lớn, nhưng với việc tích góp 1-2 chỉ mỗi lần, chị đã sở hữu số vàng khá lớn. Có hôm, chị phải nhờ 3-4 người thân đến xếp hàng cùng để mua.

“Giá vàng lên cao thì có lo, nhưng tôi tin sẽ còn lên nữa”, chị Mai nói. Chị dự đoán giá vàng có thể tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm nên mua vào vẫn có lời. So với gửi tiết kiệm, mua vàng vẫn là kênh hấp dẫn với những nhà đầu tư như chị.

Anh Trần Văn Nam (một nhân viên văn phòng) chia sẻ, anh đã theo dõi giá vàng suốt mấy tháng nay. Mặc dù giá đã ở mức rất cao, nhưng những tín hiệu từ kinh tế thế giới cho thấy vàng vẫn là kênh đầu tư tiềm năng.

Trong khi người dân vẫn đổ xô mua vàng bất chấp rủi ro, các chuyên gia cảnh báo việc đầu tư theo cảm xúc có thể khiến nhà đầu tư cá nhân chịu thiệt lớn nếu giá đảo chiều.