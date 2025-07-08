Đổi mới tư duy và sự nghiệp hội nhập quốc tế của Việt Nam

Tư tưởng hội nhập quốc tế của đất nước xuyên suốt từ khi thành lập nước. (Nguồn: VGP)

Đổi mới và đổi mới tư duy không phải là vấn đề mới. Điều này đã được các bậc thầy về cách mạng đề cập từ sớm. V.I Lênin nói: “Người cộng sản phải có dũng khí nhìn vào sự thật, phải có gan vứt bỏ những nhận thức của ngày hôm qua không phù hợp với tình hình diễn biến của ngày hôm nay, phải biết “thay đổi sách lược, chọn một con đường khác để đi tới đích của chúng ta, nếu con đường cũ, trong một thời gian nhất định nào đó, xem ra không thích hợp nữa, không đi theo được nữa”[1].

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Phải biết rằng tình hình khách quan thay đổi hàng giờ hàng phút, một chủ trương của ta hôm nay đúng, hôm sau đã không hợp thời, nếu ta không tỉnh táo kiểm điểm những tư tưởng hành vi của ta để bỏ đi những cái quá thời, sai hỏng, nhất định ta sẽ không theo kịp tình hình, ta sẽ bị bỏ rơi, bị các bạn tỉnh táo nhanh nhẹn hơn vượt đi trước...Không chịu tự phê bình, không chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”[2]. “Xã hội bây giờ ngày một phát triển. Tư tưởng hành động cũng phát triển. Nếu cứ giữ lấy cái kẹp giấy cũ không thay đổi là không đi đến đâu cả”[3] .

Hội nhập quốc tế - Tư tưởng xuyên suốt

Tư tưởng hội nhập quốc tế của đất nước xuyên suốt từ khi thành lập nước. Ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trong lời kêu gọi gửi Liên hợp quốc ( tháng 12/1946 ), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tư tưởng hội nhập với thế giới của Việt Nam: “Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực: i) Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình; ii) Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế; iii) Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên hợp quốc”.

Đại sứ Nguyễn Đức Hùng.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chiến tranh kéo dài, cuộc đấu tranh ý thức hệ trong chiến tranh Lạnh, bị bao vây cấm vận, ta chủ yếu tham gia hội nhập trong phe Xã hội chủ nghĩa (XHCN), về kinh tế là khối SEV. Sau Đại hội VI (năm 1986) Việt Nam bắt đầu mở rộng quan hệ ra ngoài khối XHCN song vẫn còn một số ý kiến e ngại khi nói đến “kinh tế thị trường”, “mở cửa”, không muốn dùng khái niệm “hòa nhập quốc tế” e ngại bị “hòa tan”.