Đổi mới sáng tạo không phải công việc riêng của ngành khoa học, công nghệ

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 1/10 hằng năm là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia. Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia”, sự kiện năm 2025 khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trở thành trung tâm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, bảo đảm tăng trưởng bền vững.

Hôm nay (ngày 1/10/2025), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho biết: "Thông qua chủ đề của Ngày hội năm nay, chúng ta không chỉ nhìn nhận vai trò của các cấp, các ngành và của toàn dân trong việc thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo mà tiếp tục khẳng định đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy sự phát triển đột phá, bền vững của Việt Nam".

Phó Thủ tướng cũng thông tin về các dấu ấn đổi mới sáng tạo mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Việt Nam đứng thứ 55 trong Top 100 quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển; 3 trung tâm lớn là Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng đều góp mặt trong Top 1000 thành phố đổi mới sáng tạo toàn cầu, trong đó Đà Nẵng tăng 130 bậc so với năm trước.

Năm 2025, Việt Nam giữ vững vị trí 44/139 nền kinh tế về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), xếp thứ 2 nhóm thu nhập trung bình thấp và thứ 3 ASEAN, trong đó chỉ số đầu vào đổi mới sáng tạo tăng 3 bậc.