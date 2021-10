Ảnh minh họa: Lucknoweye

Bạn phải kiểm tra mắt thường xuyên hơn nếu đang đeo kính, mắc bệnh tiểu đường, có tiền sử bệnh tăng nhãn áp và từ 70 tuổi trở lên.



Dưới đây là 8 vấn đề có thể được phát hiện khi kiểm tra mắt định kỳ.



Bệnh tăng nhãn áp



Tình trạng tăng nhãn áp thường không có triệu chứng vì phát triển dần dần nên được gọi là kẻ trộm thị giác thầm lặng.



Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa nhưng nếu được xác định ở giai đoạn đầu, bệnh có thể chữa khỏi. Kiểm tra mắt thường xuyên rất quan trọng đối với những người có nguy cơ mắc bệnh do tuổi cao hoặc tiền sử gia đình.



Bệnh võng mạc tiểu đường



Ở giai đoạn đầu, bệnh võng mạc do tiểu đường thường không gây ra bất kỳ triệu chứng đáng chú ý nào. Vì vậy, kiểm tra mắt định kỳ sẽ phát hiện ra bệnh trước khi trở nặng.



Tình trạng này ảnh hưởng đến các mạch máu nhỏ trong mắt, làm hỏng võng mạc.



Bác sĩ nhãn khoa sẽ tìm ra những thay đổi đặc trưng ban đầu, chẳng hạn như những vết rò rỉ nhỏ từ những mạch máu bị tổn thương.



Cao huyết áp



Trong khi kiểm tra mắt, bác sĩ có thể phát hiện các dấu hiệu của huyết áp cao, thông qua việc quan sát các mạch máu của mắt để xem liệu chúng có bị thu hẹp hoặc bắt đầu bị rò rỉ hay không.



Bệnh nhân cao huyết áp có thể mắc bệnh võng mạc do tăng huyết áp khiến thành mạch máu dày lên, thu hẹp và hạn chế máu lưu thông.



Trong một số trường hợp, võng mạc sưng và các mạch máu bị rò rỉ. Nếu bạn có những nốt đỏ ở mắt, có khả năng là dấu hiệu của cao huyết áp.



Cholesterol cao



Cholesterol cao thường do có quá nhiều chất béo trong máu. Nguyên nhân chủ yếu là ăn đồ béo và không tập thể dục.



Dấu hiệu của cholesterol cao là những điểm đen, xám trôi nổi trong tầm nhìn khi bạn di chuyển mắt.



Một biểu hiện khác là vòng màu xanh xuất hiện xung quanh mống mắt do cholesterol lắng đọng trong mắt. Hiện tượng phổ biến ở những người từ 60 tuổi trở lên, thường không đáng lo ngại.



Tuy nhiên, nếu bệnh phát triển ở độ tuổi dưới 40, người đó có nhiều nguy cơ phát triển bệnh tim hơn.



Vàng da



Nếu mắt có màu vàng thì bạn có thể bị vàng da. Tình trạng này xảy ra khi hemoglobin (một phần của máu mang oxy) phân hủy thành bilirubin nhưng không được đào thải khỏi cơ thể.



Hemoglobin cần di chuyển từ gan đến ống dẫn mật. Nhưng nếu điều này không xảy ra, một người sẽ bị hiện tượng vàng da và mắt. Đó là dấu hiệu gan, túi mật hoặc tuyến tụy có vấn đề.



Đột quỵ



Hiện tượng mắt đột ngột mờ kết hợp với một số dấu hiệu khác như nói lắp, mặt xệ xuống là cảnh báo đột quỵ. Tất nhiên, mắt mờ cũng chỉ ra các bệnh lý về mắt khác như đục thủy tinh thể hoặc thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.



Viêm khớp



Một số bệnh viêm khớp, chẳng hạn như viêm khớp dạng thấp, cũng có khả năng gây viêm mắt.



Tình trạng viêm này thường dẫn đến khô mắt nhưng đôi khi gây ra các tình trạng nghiêm trọng hơn như viêm mống mắt.



Khối u



Xét nghiệm mắt sẽ phát hiện ra các bệnh ung thư liên quan tới mắt và đôi khi cho thấy dấu hiệu của các khối u ở bộ phận khác (nếu có). Sưng các dây thần kinh thị giác có thể chỉ ra rằng có một khối u não.