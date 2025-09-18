Dời lịch xét xử phúc thẩm vụ án gà lôi trắng

ĐẮC LAM| 18/09/2025 20:18

Do có sự thay đổi trong lịch công tác của HĐXX nên phiên tòa phúc thẩm vụ gà lôi trắng sẽ được dời sang ngày 17-10.

TAND tỉnh Hưng Yên đã dời lịch xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm đối với bị cáo Thái Khắc Thành, từ ngày 19-9 sang ngày 17-10.

Thai-Khac-Thanh-ga-loi-trang.jpg
Vợ và người thân đón anh Thái Khắc Thành được tại ngoại trở về nhà vào tháng 8-2025.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Thành cũng đã nhận được thông báo của TAND tỉnh Hưng Yên về việc thay đổi ngày xét xử phúc thẩm do có thay đổi lịch công tác của HĐXX phúc thẩm.

Trước đó, TAND tỉnh Hưng Yên có quyết định mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án này vào sáng 19-9, sau khi Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 8-8 của TAND khu vực 5 - Hưng Yên, theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Vụ án này bị cáo Thành cũng có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Thành (45 tuổi; ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) hiện đang được tại ngoại.

Chiều 13-8, khi được tại ngoại và từ Hưng Yên trở về quê nhà ở xã Đô Lương, anh Thành cho biết: Mong muốn ở phiên tòa phúc thẩm được xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm và mong ước được hưởng mức án nhẹ nhất...

