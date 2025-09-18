Dời lịch xét xử phúc thẩm vụ án gà lôi trắng

Trước đó, TAND tỉnh Hưng Yên có quyết định mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án này vào sáng 19-9, sau khi Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 8-8 của TAND khu vực 5 - Hưng Yên, theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Vụ án này bị cáo Thành cũng có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.