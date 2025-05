Dời lịch thi đấu các giải bóng đá trong nước

Trong hai ngày 24.5 và 25.5 diễn ra Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí.

Do Quốc tang trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật nên các trận đấu ở vòng 24 V.League 2024-2025 diễn ra trong hai ngày này dự kiến sẽ được dời lịch sang ngày 26.5 và 27.5.

Theo đó, hai trận đấu dự kiến diễn ra vào thứ Hai ngày 26.5 là màn so tài giữa Sông Lam Nghệ An - Nam Định (sân Vinh, 18h00) và Công an Hà Nội - Hà Nội FC (sân Hàng Đẫy, 19h15).