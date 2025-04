Ban tổ chức chương trình SOOBIN Fan Meeting in Hanoi: PROMise To My KINGDOM vừa thông báo thay đổi thời gian tổ chức sự kiện, dự kiến diễn ra vào ngày 5/4, sẽ được dời sang ngày 6/4/2025.

Theo quy định, trong hai ngày Quốc tang (4-5/4), các hoạt động vui chơi – giải trí trên toàn quốc tạm dừng để tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamtay Siphandone. Để thể hiện sự tôn kính và sẻ chia trước mất mát lớn của nhân dân Lào, ekip SOOBIN quyết định điều chỉnh lịch tổ chức buổi gặp gỡ fan tại Hà Nội. Fan Meeting SOOBIN tại Hà Nội theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào ngày 5/4 tại Nhà Thi đấu Tây Hồ. Phía SOOBIN cho biết đã nỗ lực tìm phương án tối ưu nhất để Fan Meeting có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian gần nhất, cụ thể vào ngày 6/4/2025. “Cảm ơn các khách mời, KINGDOM và toàn bộ khán giả, đối tác đã cảm thông và đồng hành cùng chúng tôi trong thời khắc ý nghĩa này”, ekip chia sẻ. Trong khi đó, "Gai concert" quy tụ nhiều anh tài bước ra từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai như Thanh Duy, Neko Lê, Tăng Phúc, BB Trần, Thiên Minh, S.T Sơn Thạch, Kay Trần, Bùi Công Nam, Duy Khánh thông báo dời lịch biểu diễn sang ngày 7/4. Trước đó, đêm nhạc được ấn định tổ chức vào 5/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình - KĐT Mỹ Đình (Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội). "BTC chương trình Gai concert xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn khi được tin Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Nhà cách mạng lão thành của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã từ trần. BTC gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến khán giả và mong nhận được sự thông cảm vì sự thay đổi bất khả kháng này", BTC Gai concert nêu. Một số show diễn trong ngày 4 và 5/4 của "Mây lang thang" bị tạm hoãn. Đến nay, BTC chương trình chưa đưa ra thông báo chính thức đến với khách hàng, người hâm mộ về lịch biểu diễn mới của dàn nghệ sĩ trong ngày 4 và 5/4.