MU đã có khởi đầu mùa giải khó khăn khi đội bóng của HLV Ruben Amorim chỉ giành được một chiến thắng trong bốn trận mở màn tại Premier League. Bây giờ, đội hình trong mơ của MU với 7 vụ chuyển nhượng trong tháng 1 lộ diện để cứu vãn công việc của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Manchester United đã có khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh đầy khó khăn, với chỉ một chiến thắng, một trận hòa và hai trận thua sau bốn trận đầu tiên. Kết quả này khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ giành được bốn điểm trong tổng số 12 điểm tối đa cho đến thời điểm hiện tại.

Thất bại 0-3 trước kình địch Manchester City là một viên thuốc đắng ngắt đối với người hâm mộ MU. Khởi đầu không tệ hại một lần nữa của MU làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của HLV Ruben Amorim.

Mặc dù đã chi khoảng 200 triệu bảng Anh cho các tài năng mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, bao gồm tiền đạo Benjamin Sesko, tiền đạo Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, nhưng những màn trình diễn ban đầu của MU đã phơi bày những vấn đề đang tồn tại trong đội hình của Amorim.

Với việc kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đóng cửa, có vẻ như bất kỳ thay đổi nào trong đội hình MU sẽ phải đợi đến tháng 1 sang năm khi kỳ chuyển nhượng tháng giêng mở cửa. Giữa áp lực ngày càng gia tăng, Amorim có thể đã cân nhắc các lựa chọn cho kỳ chuyển nhượng mùa đông, nếu ông vẫn còn tại vị. Một tháng giêng thành công có thể giảm bớt phần nào áp lực cho vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha.