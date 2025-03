Đội cứu hộ Bộ Công an mang flycam, radar sang Myanmar tìm nạn nhân động đất

Từ 7h sáng 30/3, các chiến sĩ Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), trường Đại học PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội... hối hả sắp xếp trang thiết bị, quân tư trang để chuẩn bị đến hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả của trận động đất.

Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an gồm 25 người, do Đại tá Nguyễn Minh Khương- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) làm trưởng đoàn.