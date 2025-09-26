Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA

Trước khi lên đường sang Phái bộ UNISFA, các cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 đã hoàn thành các khóa huấn luyện chuyên ngành công binh tại Binh chủng Công binh; huấn luyện ngoại ngữ tiếng Anh và các chuyên ngành về truyền thông, y tế, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật; tổ chức hợp luyện vận hành sát với tình hình địa bàn và nhiệm vụ được Phái bộ giao, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh số 3.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp với các nước đối tác, tổ chức huấn luyện chuyên môn sâu cho Đội Công binh số 4 về Luật Nhân đạo quốc tế, phòng chống bạo lực tình dục, nhận biết vật liệu nổ, trao đổi chuyên môn công binh... đảm bảo cán bộ, nhân viên đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng cơ sở hạ tầng, công binh công trình, hỗ trợ nhân đạo tại Phái bộ cũng như các yêu cầu của Liên hợp quốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; rà soát, xây dựng chương trình huấn luyện bổ sung về quân sự, tiếng Anh, văn hóa văn nghệ, quân y dã chiến, huấn luyện tiền triển khai... cho đến ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đội Công binh số 4 ra máy bay lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA.

100% cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ lần này đã được quán triệt kỹ về các quy định của Liên hợp quốc, Phái bộ và luật pháp của quốc gia sở tại; pháp luật Nhà nước và kỷ luật quân đội, đảm bảo đủ điều kiện hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó, tiếp tục góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới đến với bạn bè quốc tế.