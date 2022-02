Đợi con ngủ say, mẹ lẻn vào phòng lấy tiền lì xì của con khiến cư dân mạng bàn luận rôm rả

Thế nhưng, trẻ em ngày nay biết quản lý tiền bạc tốt hơn so thế hệ trước. Thậm chí, có một số đứa trẻ còn ghi cụ thể số tiền mình nhận được từ mọi người là bao nhiêu vào sổ. Vì vậy, việc bố mẹ lấy đi tiền lì xì của con cái thực sự không phải là điều dễ dàng.

Theo đó, khi thấy con gái đã ngủ say, người mẹ lẻn vào phòng con. Đầu tiên, người mẹ rón rén bước tới bên giường con gái, sau khi xác nhận chắc chắn con đã ngủ say, cô nhẹ nhàng nhấc chăn bông lên, lấy ra bao lì xì vừa to vừa dày trên tay con gái.



Khi lấy được bao lì xì rồi, người mẹ không bỏ đi ngay mà thay vào đó, cô lấy hết những tờ tiền 100 tệ (350 nghìn đồng), thay vào những tờ tiền mệnh giá thấp hơn. Xong xuôi mọi việc, người mẹ mới đặt lại bao lì xì vào chỗ cũ. Nhìn con gái ngủ say như vậy, người mẹ chỉ biết nghĩ thầm trong bụng "xin lỗi con gái cưng".