Đồi cỏ hồng Mộc Châu mơ màng tựa giấc mộng cổ tích

Không phải màu trắng tinh khôi của hoa mận hay hoa cải, thời gian này, Mộc Châu “gây thương nhớ” bằng sắc hồng phớt mộng mơ của cỏ dại. Tận dụng khoảng đất đồi trống của gia đình, một chủ vườn ở bản Lùn (phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã kiến tạo nên một đồi cỏ hồng rộng hơn 3.000 m2. Đây là một trong những đồi cỏ hồng đầu tiên ở Mộc Châu, và theo chủ vườn, đang bước vào thời điểm “đẹp như cổ tích”.

Nhiều du khách ví nơi đây không khác gì "Jeju của miền Bắc". Chỉ cần đến đây, mặc lên mình chiếc váy trắng tinh khôi là đủ để bạn trở thành một "nàng thơ". Ảnh: Phan Thị Thu Thủy (trên), Dat Quach (dưới).

Theo chia sẻ từ chủ vườn, giống cỏ được mang về từ Đà Lạt, vốn là loài cỏ dại, thân và lá đều mảnh. Nhưng khi được gieo trồng và chăm sóc kỹ lưỡng, chúng vươn mình đều tăm tắp, bung nở đồng loạt sau 3 tháng. Dưới ánh nắng, cả không gian bừng lên sắc hồng phớt, ngọn cỏ cao quá đầu gối, tạo thành từng lớp sóng cỏ nhấp nhô theo gió.